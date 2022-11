By

Svolta nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto scrive Dagospia, si sarebbe interrotto il rapporto di collaborazione tra l’ex calciatore e l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera di Raoul Bova che ha curato divorzi importanti come quelli di Albano e Romina Power e Katia Ricciarelli e Pippo Baudo.

Secondo quanto riporta Dagospia la De Pace avrebbe trovato un accordo economico con Alessandro Simeone, legale di Ilary Blasi e suo ex braccio destro, per una separazione consensuale. L’accordo trovato, però, non sarebbe piaciuto a Francesco Totti e neppure al suo entourage, composto dalla neo fidanzata Noemi Bocchi, dal preparato Scalia e dall’altro avvocato Antonio Conte.

Così a marzo 2023, Ilary Blasi e Francesco Totti si incontreranno in tribunale per la separazione giudiziale. Secondo quanto sostiene il portale di Roberto D’Agostino, a convincere Annamaria Bernardini de Pace a lasciare l’incarico, sarebbero stati alcuni dissapori con Noemi Bocchi, che “non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica”.

Da mesi la flower designer 34enne è sulle copertine dei giornali di gossip per via della sua relazione con Francesco Totti. Nell’ultimo periodo è stata pizzicata prima al ristorante con il Pupone, poi mentre è intenta con lo sportivo a visionare un appartamento a Roma Nord e infine mentre acquista mobili (sempre con il 46enne).

In che rapporti sono oggi Totti e Ilary

Dallo scorso luglio – da quando hanno comunicato la rottura tramite due comunicati stampa differenti – Francesco Totti e Ilary Blasi non si rivolgono la parola. Si scambiano solo messaggini su WhatsApp, quando è necessario, per comunicazioni inerenti i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha ancora restituito all’ex marito i prestigiosi Rolex che gli ha sottratto la scorsa estate mentre Ilary è riuscita a ritrovare la sua amata collezione di borse firmate. L’ex Letterina di Passaparola ha ritrovato tutto nella spa della villa all’Eur dove continua a vivere con Totti e i figli.

Presto, però, Francesco dovrebbe traslocare a Roma Nord, dove andrà a convivere con Noemi Bocchi e i suoi figli. La giovane è infatti divorziata e mamma di due bambini che hanno rispettivamente 10 e 8 anni.