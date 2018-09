Totti, in anteprima alcuni capitoli del suo libro: Ilary Blasi protagonista indiscussa

Totti rilascia in anteprima alcune pagine del suo libro e dichiara: “Ilary è il segreto della mia felicità”

In trepidante attesa sono al momento i fan di Francesco Totti per l’uscita del libro del loro Capitano. Oggi, però, gli interessati ad avere un piccolo assaggio dell’autobiografia del volto storico della Roma, possono placare alcune delle loro curiosità acquistando l’ultimo numero del settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato in anteprima alcuni spezzoni del libro. Capitoli e paragrafetti dove Francesco Totti racconta il colpo di fulmine con Ilary Blasi, il suo matrimonio, l’addio al mondo del calcio e i momenti più belli della sua carriera. Alla moglie, però, il pensiero più bello: “Ilary è il segreto della mia felicità”.

Francesco Totti: pubblicate le prime anticipazioni del nuovo libro del capitano

Fin da subito, dalle anticipazioni pubblicate da Chi, è chiaro che l’intento di Francesco Totti è quello di far conoscere la sua storia alle persone che compreranno il suo libro. Dettagli inediti sui primi appuntamenti con Ilary Blasi, sul giorno delle nozze e persino sul giorno più triste della sua carriera: quello in cui ha dovuto dire addio al suo amato campo di calcio. In tutto però, sia nel lavoro che nella vita privata, c’è sempre un unico filo conduttore: il suo amore per Ilary. Appendere le scarpette al chioso, infatti, è stato doloroso, ma lo sarebbe stato di più se non ci fosse stata con lui la moglie.

Francesco Totti impegnato nella stesura della sua autobiografia: l’annuncio di Ilary Blasi

La prima a dare l’annuncio riguardante l’uscita dell’autobiografia di Totti è stata proprio Ilary Blasi qualche mese fa e forse, viste le parole usate dal marito per descrivere il loro legame, non c’è da meravigliarsi se il Capitano abbia lasciato a lei questo compito. “Ho letto il primo capitolo dedicato all’infanzia. Mi ha emozionata e non poco. Così mi sono fermata” aveva rivelato allora “Nel titolo ci sarà la parola ‘Capitano’ e la foto di copertina è un suo primo piano”.