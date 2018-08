Ilary Blasi ritorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti: l’intervista

Ilary Blasi ritorna a parlare delle critiche a Balalaika: l’intervista del settimanale Chi

Un estate ricca di impegni lavorativi questa per Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dopo aver concluso con Balalaika e il Wind Summer Festival, si è già buttata a capofitto sulla prossima edizione del GF Vip. La scelta dei concorrenti e la definizione degli ultimi dettagli prima del grande inizio la stanno tenendo molto impegnata al momento, tanto da farle dimenticare le critiche a Balalaika. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, la conduttrice ha fatto sapere di essersi lasciata tutto alle spalle. I giudizi negativi sul programma? “Sorvoliamo che è meglio” ha risposto lei “Perché sono parole piene d’aria”.

Francesco Totti impegnato nella stesura della sua autobiografia: Ilary Blasi accenna qualcosa sul libro del Capitano

La stagione calda, stando a quanto rivelato da Ilary Blasi, sta tenendo molto impegnato anche Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma, infatti, pare che sia impegnato con la stesura di un libro sulla sua vita. “Mio marito è molto preso da questa nuova avventura” ha fatto sapere la conduttrice al settimanale di Alfonso Signorini “Ho letto il primo capitolo dedicato all’infanzia. Poi mi sono fermata perché, pur conoscendo la vita di Francesco, scoprire dettagli della sua storia mi ha colpito. Mi ha emozionata e non poco. Così mi sono fermata”. Qualche anticipazione? “Posso svelarvi che nel titolo ci sarà la parola ‘Capitano’ e la foto di copertina è un suo primo piano” ha alla fine aggiunto Ilary.

Balalaika: Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti nell’ultima puntata

L’assenza di Ilary Blasi e Belen Rodriguez durante l’ultima puntata di Balalaika, soprattutto dopo le numerose polemiche sollevatesi attorno al programma, hanno alimentato tantissimo il gossip nei giorni successivi alla fine del mondiale. Stando a quanto emerso in seguito, però, pare che le due showgirl non abbiano potuto partecipare per questioni tempistiche, ovvero: quando la puntata è andata in onda loro erano già partite per le vacanze.