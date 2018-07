Belen Rodriguez e Ilary Blasi assenti all’ultima puntata di Balalaika

Balalaika ultima puntata: Ilary e Belen le grandi assenti

Domenica 15 luglio, in occasione della tanto attesa finale del campionato del mondo, Balalaika, nella sua ultima puntata dovrà rinunciare alla presenza di tre grandi protagonisti. Tv Blog riporta la notizia che, a mancare negli studi televisivi saranno, infatti, la conduttrice Ilary Blasi, la bella showgirl Belen Rodriguez e l’attore comico Diego Abatantuono. Nicola Savino, dunque, sarà costretto a dover concludere questa esperienza in solitudine. Il programma dedicato a Russia 2018 ha dato una grande opportunità ad ognuno dei presenti. Con accurata professionalità, infatti, sono stati in grado di intrattenere, quotidianamente, il pubblico da casa con argomenti sempre nuovi.

Il perchè delle assenze in studio

La bella bionda e moglie di capitan Francesco Totti non sarà presente in studio poichè in vacanza con tutta la famiglia. La showgirl argentina, invece, avrà abbandonato o sarà successo dell’altro? Nelle ultime puntate, infatti, gli interventi di Belen Rodriguez erano veramente ridotti al minimo. Poche occasioni di dire la sua, troppi ospiti o rivalità nascoste? Le ultime dichiarazioni di Ilary Blasi fanno molto pensare al perchè di questa assenza proprio durante l’ultimo appuntamento. “Ci sentiamo come pesci fuor d’acqua”, confessa la romana riferendosi anche alla mamma di Santiago. Dunque, oltre ai motivi personali, sarà anche questa la causa della mancata partecipazione? Si attendono ulteriori rivelazioni da parte delle dirette interessate.

Abatantuono abbandona l’ultima puntata,

L’altro grande assente sarà Diego Abatantuono. Un’ultima tappa meno divertente senza le sue battute e la sua simpatia che, indubbiamente sarà servita al programma per appassionare i presenti in studio e quelli davanti al televisore. Savino, accompagnato dai soliti o nuovi ospiti, metterà fine a questa prima edizione lanciata da Mediaset. Nel pomeriggio di dopodomani, Balalaika avrà inizio molto presto con un lungo pre-partita condotto dalla giornalista Giorgia Rossi che, in diretta con la Russia e con tutti gli inviati, saprà fornire notizie certe su quello che sarà il match finale tra Francia e Croazia. Solo a partita conclusa con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, la palla passerà al conduttore.