Oggi è il compleanno di Francesco Totti, il primo lontano da casa e soprattutto il primo senza Ilary Blasi. Probabilmente i suoi auguri, almeno in pubblico, non arriveranno quest’anno. Ilary e Totti hanno abituato il pubblico a delle belle dediche da quando sono sbarcati su Instagram, corredate di splendidi scatti in cui erano belli e innamorati. Quei tempi sembrano ormai lontanissimi, adesso si fanno la guerra a suon di orologi e borse. Pare che Totti su questo abbia fatto un passo indietro, nel frattempo si gode tutto l’amore dei figli: gli auguri di Cristian e Chanel sono da brividi.

Il Pupone spegne oggi 46 candeline, è nato infatti il 27 settembre del 1976, e si ritrova a vivere l’alba di una nuova vita. Ha avuto a che fare con un grandissimo, enorme cambiamento quando ha lasciato il calcio, un addio sì doloroso e tormentato ma forse non paragonabile alla famiglia che va in pezzi. Nel caso di Totti e la Roma, però, è giusto sottolineare il forse, perché si può parlare di simbiosi ed è cosa nota che non sia stato per nulla facile l’addio. Oggi festeggerà probabilmente con la sua nuova compagna Noemi e chissà se riunirà lei e i suoi figli a cena. Intanto Chanel e Cristian hanno fatto gli auguri a papà Totti su Instagram.

Francesco ha condiviso le storie anche sul suo profilo. Cristian ha scelto una foto in cui sono in campo e con la maglia della Roma, testa contro testa. Queste le parole scelte dal primogenito: “Auguri vita, ti amo da morire”. Chanel invece ha pubblicato una foto in cui suo papà le dà un bacio sulla guancia. Il suo messaggio è stato questo: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. In sottofondo c’è Vasco Rossi che canta “Io e te come nelle favole”, e la dice lunga sull’amore che la lega al padre. Così come il messaggio di Cristian, che lo ha chiamato “vita”.

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi sebbene si stia rivelando piuttosto tumultuosa – ma Ilary nelle scorse ore ha provato a mettere un freno – non sta inficiando sul legame con i figli. Per fortuna, viene da dire. Mancano gli auguri della più piccola di casa, Isabel, ma non avendo i social provvederà a riempire di baci il papà in privato.