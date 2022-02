Totti, parla l’ex marito di Noemi: “Lei non stupisce, comprendo Francesco”

La telenovela incentrata sulla presunta fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è appena cominciata. Nuovi tasselli si aggiungono a completare la vicenda: dopo la stringata smentita dell’ex calciatore arrivano adesso le parole dell’ex marito della presunta nuova fiamma del Campione del Mondo 2006. Ecco come ha reagito alla notizia della possibile liaison tra la sua ex moglie e Totti.

L’ex marito della bionda Noemi, colei di cui sarebbe innamorato Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista al Messaggero all’indomani della diffusione delle voci che vedono la sua ex partner in una nuova relazione proprio col marito di Ilary Blasi. Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio, non si è tirato indietro e ha pensato bene di commentare la presunta love story, aggiungendo carne al fuoco ad una già intricata faccenda. L’uomo non ha né confermato né smentito il tutto, rimanendo molto cauto. Non sono mancate però le frecciate all’ex moglie:

“Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”

Dalle parole di Caucci si evince quindi che la misteriosa Noemi, che avrebbe 34 anni (11 in meno del Pupone), sia madre di due figli che potrebbero essere le vere vittime della vicenda insieme ai tre di Totti e Ilary, Cristian, Chanel e Isabel. Secondo quanto rivelato al Messaggero Caucci e Noemi si sarebbero separati da poco tempo. “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”, ha commentato in modo velenoso l’uomo, le cui dichiarazioni lasciano trasparire un certo rancore nei confronti dell’ex moglie.

“Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, ha continuato Caucci, insinuando che la sua ex partner, magari, possa essersi legata al Pupone solo per fama. Nei confronti dell’ex calciatore l’uomo non sembra nutrire rabbia, anzi. Caucci lo disegna quasi come una vittima di tutta la situazione, come se fosse stato soggiogato dalla donna, che si prende solo gioco di lui.

Insomma, il rapporto tra Caucci e la sua ex moglie sembra davvero tesissimo. I due, separati da qualche mese, devono ancora sbrigare i documenti per il divorzio. La fine del matrimonio, durato dieci anni, adesso sembra più tortuosa che mai. A questo punto viene spontaneo chiedersi: la rottura tra Caucci e Noemi è stata causata dall’avvicinamento di quest’ultima a Totti? Secondo il Team Manager e Ceo della Caucci Marble, sua azienda di famiglia, l’ex calciatore non c’entra.

“Fino a oggi mai uscito questo nome. Non ne sapevo niente. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.

Insomma a quanto pare le parole di Caucci, che quasi ringrazia Totti per averlo allontanato dall’ex moglie verso cui non sembra nutra più grande stima, sono un monito. L’uomo sta praticamente avvertendo l’ex calciatore che, come ha imparato, dietro la bellezza di Noemi c’è ben altro e ciò, a detta sua, non gli piacerà. Si tratta di parole sincere o dettate dalla rabbia? Resta da vedere come reagirà Totti, che ieri ha smentito le voci di rottura tra lui e Ilary, e se finalmente la misteriosa Noemi dirà la sua.