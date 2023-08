Totti, nuovi retroscena: “Tradimenti di Ilary? In tribunale le foto”

Francesco Totti, per dimostrare di non aver tradito per primo, sarebbe intenzionato ad allegare delle foto contro Ilary.

Nella nota battaglia tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è parlato anche di tradimenti. Come riportato dal Corriere della Sera, la conduttrice televisiva crede che il matrimonio con il calciatore, durato quasi 17 anni, si sia concluso per colpa di una relazione di quest’ultimo con Noemi Bocchi. Blasi sarebbe quindi stata rimpiazzata con quella che, ad oggi, è l’attuale compagna di Totti.

L’ex capitano della Roma “è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo” si legge. Il Corriere ha spiegato come Francesco Totti sia deciso ad allegare nomi e prove contro l’ex moglie. Non solo sms compromettenti, ma anche “fotografie e testimonianze“. La prima udienza in calendario è fissata per il 20 settembre.

Francesco Totti-Ilary Blasi: capitolo Rolex

Un noto capitolo dello scontro tra Totti e Blasi riguarda anche i Rolex, che potrebbero ricomparire dopo un anno di lontananza. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, “Ilary Blasi li avrebbe sottratti di nascosto dalla cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito” intorno al 15 giugno 2022, prima che la separazione venisse ufficializzata (l’11 luglio con un doppio comunicato stampa).

Gli avvocati di Totti (Antonio Conte e Laura Matteucci) e di Ilary (Alessandro Simeone e Pompilia Rossi) stanno trattando sulle modalità di riconsegna. Il Tribunale civile di Roma “le ha nuovamente ordinato di restituire i preziosi orologi svizzeri“, per i quali è stato disposto un affido condiviso fin quando non verrà stabilito chi sia il legittimo proprietario. I Rolex dovranno poi essere ricollocati in una nuova cassetta di sicurezza, accessibile a entrambi i contendenti.

Rimane da capire quanti saranno i Rolex restituiti. Secondo Totti dovrebbero essere almeno 8, tra i quali spicca un Daytona Rainbow. Secondo fonti a lui vicine, tuttavia, sarebbero 12, se non 15: “Non se lo ricorda nemmeno lui” si legge. L’ex calciatore ha presentato, come spiegato dal Corriere, prove d’acquisto, garanzie e ricevute degli orologi. Ilary Blasi, tramite il suo legale, ha parlato di 2, massimo 4, pezzi. Nei verbali dell’istruttoria del primo grado, tuttavia, la conduttrice aveva ammesso di averne presi 6 o 7 e tanti ne dovrà riconsegnare.

Il rumor sul riavvicinamento

E pensare che un recente rumor aveva parlato di un presunto riavvicinamento tra Totti e Ilary, con tanto di ipotesi di un ritorno di fiamma. Ci aveva pensato una fonte vicina alla famiglia a placare gli animi di chi credeva possibile la ricucita dello strappo, chiarendo che i due sembrava avessero ripreso a sentirsi, ma solo per questioni relative ai loro figli.