Ilary Blasi e Totti si risentono via chat frequentemente: il retroscena

Anche gli amori più belli, a volte, possono concludersi. Ne era stato una dimostrazione quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, chiusosi a luglio 2022 dopo 17 anni di matrimonio. Eppure, nuove indiscrezioni hanno provveduto a riportare l’attenzione sull’ex coppia. Ecco cosa è successo.

Ritorno di fiamma tra Ilary e Totti? Ecco come stanno le cose

Tre sono state le fonti delle nuove indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti: Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica. La prima ha riportato, nelle sue Instagram stories, come la conduttrice televisiva e l’ex capitano della Roma avrebbero ripreso a sentirsi tramite messaggi. “Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma??? Chi sa” ha concluso Deianira, ipotizzando un clamoroso riavvicinamento.

A spegnere l’entusiasmo ci ha pensato Amedeo Venza, il quale ha pubblicato, sempre nelle stories, un messaggio anonimo ricevuto da una fonte vicina alla famiglia, in risposta al re-post della storia della Marzano. Totti e Ilary si starebbero effettivamente risentendo, ma solo per questioni famigliari e per ciò che riguarda i loro figli. Tra i due sarebbe ritornato il sereno, ma solo per il bene della famiglia.

A confermare la presunta situazione appena riportata ci ha pensato Alessandro Rosica, il quale ha spiegato di aver consultato persone vicine a Totti ed Ilary: “Ho sentito poco fa persone vicine a loro. Vi assicuro che non c’è niente” ha spiegato. Rosica, inoltre, ha concluso il messaggio parlando di come un ritorno di fiamma tra i due ex sia impossibile, poiché parlerebbero raramente e solo per via dei figli.

La separazione di Totti e Ilary: la sparizione dei Rolex

Sembrerebbe del tutto improbabile, quindi, assistere ad una riconciliazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Come accennato in precedenza, i due avevano messo la parola fine al loro matrimonio l’11 luglio 2022. Nelle settimane a seguire emersero numerosi gossip sul loro conto, come il fatto che fossero separati in casa già un anno prima di annunciare la separazione.

La fine del matrimonio tra Totti ed Ilary, com’è noto, ha avuto un esito particolarmente “movimentato”. L’ultima tappa del caso è rappresentata dalla denuncia, da parte della conduttrice, relativa alla sparizione di alcuni Rolex. Sebbene sembri sia tornato il sereno tra i due, ad oggi Totti è sentimentalmente legato a Noemi Bocchi. Un ritorno di fiamma con Ilary appare improbabile, se non impossibile.