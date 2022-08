Nuove paparazzate, di nuovo Chi Magazine a svelare le carte dell’intreccio più chiacchierato dell’anno, quello tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex capitano giallorosso, in questi giorni torridi di piena estate, è stato intercettato un’altra volta a casa di quella che ormai tutti considerano la sua nuova compagna. A documentare che i due continuano a vedersi sono appunto i nuovi scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Scatti che risalgono a giovedì scorso e quindi che sono freschi.

Ecco Totti arrivare a bordo di uno scooterone scuro a casa della Bocchi intorno alle 21.30. Vi sosterà tutta la notte, per poi lasciare l’abitazione la mattina seguente, sempre in sella al motociclo con cui aveva fatto ‘irruzione’ la sera precedente. E Ilary Blasi? Come sta vivendo tutto questo?

Sempre Chi Magazine spiega che i rapporti tra i due ex sono ai minimi storici, complici anche le rivelazioni del medesimo settimanale. Forse nemmeno la conduttrice si aspettava che l’ex marito avesse una frequentazione così assidua. Nel frattempo The Pipol Tv ha reso noto che la Blasi, alla luce di tutto ciò che sta accadendo, ha preso una scelta drastica.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto del fatto che probabilmente l’ex Letterina di Passaparola avrebbe reso la sua versione dei fatti in tv, a Verissimo, accompagnata dall’amica Silvia Toffanin. Qualcun altro ha invece detto che si sarebbe confidata a Belve, con la giornalista Francesca Fagnani. A quanto pare non sarà così: Ilary avrebbe deciso di prendersi quasi un anno intero di pausa dalla tv. Niente interviste, nemmeno a Verissimo, tantomeno a Belve. Niente di niente, per poi tornare alla guida dell’Isola dei famosi nella prossima primavera. Quindi nel 2023, quando le acque si saranno calmate.

Qualche risposta ‘indiretta’ su come sta vivendo la situazione creatasi la sta comunque offrendo sui social, dove continua ad alternare scatti mozzafiato in bikini a foto in compagnia dei figli. Messaggi più che chiari: “Vado avanti e continuo a splendere, nonostante tutto e tutti, con la forza che mi danno i miei frutti d’amore”. Tutto tace invece sul fronte Totti: il Pupone è una tomba. I maligni direbbero che a parlare per lui ci pensano le ‘foto rubate’ con Noemi. E, in effetti, quegli scatti valgono più di mille parole.