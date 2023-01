Totti, Noemi Bocchi incinta? Cosa ha rivelato il migliore amico

Dopo la convivenza a Roma Nord si torna a parlare di un quarto figlio in arrivo per l’ex calciatore giallorosso

Procede a gonfie vele la love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due hanno iniziato una convivenza in un lussuoso attico a Roma Nord e sono reduci da una fantastica vacanza a Miami con i figli. I tre che il Pupone ha avuto dall’ex moglie Ilary Blasi e i due bambini nati dal matrimonio naufragato tra la 34enne e l’imprenditore Mario Caucci. In questi giorni è tornato a galla un gossip già trapelato la scorsa estate: una presunta gravidanza di Noemi…

Alcuni siti hanno ripreso una vecchia intervista di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e amico di Totti, tirando (inutilmente) a galla la news di un presunto quarto figlio per l’ex calciatore della Roma. Fake news subito smentita dallo stesso Alex, che in passato ha più volte elogiato Noemi Bocchi tirando frecciatine a destra e manca a Ilary Blasi.

Il commento di Alex Nuccetelli su Totti, Noemi e il quarto figlio

Tra le storie Instagram Alex Nuccetelli ha spiegato:

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente“

Dunque per ora la famiglia di Totti e Noemi non si allarga, almeno per il momento. Francesco non ha però mai nascosto di sognare il quarto figlio e chissà in futuro…

Le ultime news e gossip su Totti e Noemi e Ilary Blasi

Quella di Francesco Totti e Noemi Bocchi è ormai una famiglia allargata ben rodata, che non bada troppo a gossip e malelingue. Di recente la flower designer ha deciso di rendere pubblico il suo profilo social, riservato fino a poco tempo fa solo a pochi follower. Nonostante le accuse dell’ex marito Mario Caucci, che l’ha definita una donna furba e arrivista, la Bocchi non vuole più nascondere il suo grande amore per il Capitano.

Così come è uscita allo scoperto Ilary Blasi, che sui social network si è mostrata insieme al nuovo fidanzato Bastian Muller, imprenditore tedesco proveniente da una importante famiglia di costruttori. La coppia è perennemente in viaggio: prima St.Moritz, poi la Thailandia, infine Parigi. In primavera Ilary tornerà in televisione, al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.