Gossip

Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca: “Triangolo incredibile”, nuovi retroscena

Diva e Donna rilancia il gossip su Francesco Totti e parla di un "triangolo" che vede protagoniste anche Noemi Bocchi e Francesca Tocca

Mirko Vitali24 Dicembre 20252 minuti di lettura
Nuovo gossip su Francesco Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il triangolo incredibile con Francesca Tocca”. A rilanciare il gossip sul presunto interessamento dell’ex stella della Roma per la ballerina è il magazine Diva e Donna che, alla vigilia di Natale, ha piazzato in copertina un collage in cui si vedono l’ex moglie di Raimondo Todaro e un’immagine in cui il “Pupone” è abbracciato alla sua attuale compagna. Il settimanale ha inoltre sussurrato che la danzatrice di Amici di Maria De Filippi sarebbe il “sogno proibito” di Francesco. Un gossip non del tutto nuovo. Già qualche giorno fa sono trapelate indiscrezioni di presunte avances dell’ex marito di Ilary Blasi nei confronti di Tocca. I diretti interessati come hanno reagito al chiacchiericcio sul loro conto? Con un silenzio di tomba.

Noemi Bocchi, Totti e Francesca Tocca: il gossip impazza

In particolare, di recente, alcune gole profonde del gossip nostrano che affermano di fare parte dei “ben informati” hanno sostenuto che Totti avrebbe scritto a più riprese privatamente a Francesca Tocca. Motivo? Sarebbe smanioso di conoscerla. Come è arci noto, l’ex capitano giallorosso è però ufficialmente impegnato con la già citata Bocchi. Cosa c’è di vero, quindi, sulle voci che parlano di contatti con l’ex di Todaro? Difficile dirlo, chissà… Tutto, per ora, rimane avvolto nel misterioso mondo del gossip visto che i protagonisti delle indiscrezioni tengono le bocche cucitissime.

Il caso delle paparazzate di Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli

Non è la prima volta che Totti finisce al centro della cronaca rosa. Oltre alla rumorosissima separazione dall’ex moglie di Ilary Blasi, mesi fa fecero scalpore le paparazzate che lo immortalarono davanti allo stesso hotel da cui uscì Marialuisa Jacobelli. La giornalista, dopo che vennero divulgati gli scatti, lasciò intendere in modo piuttosto chiaro di aver avuto un flirt con l’ex calciatore. Ovviamente la notizia diventò virale in un amen.

Sulla vicenda Noemi Bocchi non ha mai spiaccicato una parola. Qualcuno ipotizzò che la relazione non sarebbe sopravvissuta allo scandaluccio rosa. E invece le cose sono andate diversamente. Oggi Bocchi e Totti continuano a fare coppia. E continuano anche ad avere a che fare con il gossip del Bel Paese.

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

