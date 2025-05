Totti, la frase evitabile su Noemi Bocchi da Fazio: pubblico mugugna

Francesco Totti è stato ospite a Che Tempo Che Fa dove è stato protagonista di una spassosa intervista condotta da Fabio Fazio. Tante risate, ma anche uno scivolone sulla compagna Noemi Bocchi. Zero parole invece su Ilary Blasi. Anche perché il giornalista ligure si è ben guardato di chiedere qualcosa a Totti sull’ex moglie con la quale ha avuto tre figli. Tasto delicato visto che c’è pure in corso un processo per definire i dettagli economici tra i due ex dopo la separazione.

“Ancora è impossibile, speravo che finita la carriera avrei potuto. Ma per ora è impossibile”. Così Totti quando Fazio gli ha chiesto se riesca a girare tranquillamente tra le vie di Roma. Anche in passato l’ex calciatore aveva spiegato che gli sarebbe piaciuto un giorno fare una passeggiata per la Capitale, ma che la sua popolarità non glielo permetteva in quanto appena veniva riconosciuto si ritrovava travolto dall’affetto dei tifosi. Le cose, nonostante si sia ritirato da anni, non sono cambiate.

Spazio poi alla sua ‘seconda’ vita, quella che ha iniziato dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. “Non mi annoio, giro il mondo”, ha raccontato l’ex capitano giallorosso, assicurando che sbriga anche qualche faccenda domestica. “Certo, aiuto anche a casa, vado a fare la spesa e la metto pure a posto”, ha detto, con Fazio che ha mostrato simpaticamente dello scetticismo. “Guarda che sono umano, sono come tutti”, ha aggiunto Totti notando che il conduttore non gli ha creduto fino in fondo.

Da qualche anno, Totti pratica il padel. “Perché il padel? Perché è uno sport divertente”, ha spiegato. A volte gioca in coppia con la compagna Noemi Bocchi. Quando Fazio gli ha chiesto come la donna se la cavasse con la racchetta, l’ex stella della Roma si è reso protagonista di uno scivolone. “Essendo donna è bravina”, ha chiosato. Il pubblico presente in studio ha mormorato, forse giudicando un pizzico sessista la frase. Infine Fazio ha domandato all’ospite se oggi è tranquillo e contento. “Adesso sono molto felice”, ha risposto in modo convinto Totti. Come poc’anzi accennato, nessuna parola sull’ex moglie Ilary Blasi. Silenzio tombale!