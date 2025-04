Totti, foto di famiglia con Isabel e i figli di Noemi. Gli altri?

Da qualche giorno la famiglia Totti-Bocchi è volata alle Maldive per trascorrere del tempo insieme, lontano dalla routine romana. Lo abbiamo saputo grazie ai social, attraverso cui l’ex calciatore, Noemi, Chanel e Cristian hanno condiviso alcuni scatti della vacanza. Ciò che, però, non è passato inosservato è il fatto che il Capitano non ha mai pubblicato foto insieme ai figli maggiori. Come mai?

La foto di famiglia senza Chanel e Cristian

Sono giorni di intimità per Francesco Totti, che ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua e il lungo ponte dall’altra parte del mondo con i suoi cari. I tre figli sono partiti con lui e la compagna Noemi, che ha portato con sé anche i suoi bambini. Un viaggio di famiglia, direbbero molti, eppure, sono tanti gli utenti che non hanno potuto fare a meno di notare il fatto che nella foto di gruppo, pubblicata da Noemi e repostata da Totti, mancano Chanel e Cristian.

Non conosciamo i motivi della loro assenza, ma possiamo ipotizzare che si tratti di una pura coincidenza. È probabile che i due ragazzi fossero impegnati a fare altro in quel momento o che siano stati proprio loro a scattare la foto, che ha suscitato molte discussioni, mentre si trovavano su un altro gommone.

C’è chi, invece, non avrebbe alcun dubbio: secondo alcuni, Cristian e Chanel hanno accettato Noemi Bocchi in famiglia, ma non avrebbero alcuna intenzione di condividere foto e scatti con lei, forse per rispetto della mamma Ilary.

L’altro dettaglio

E non è finita qui: oltre al fatto che i due figli di Totti non avrebbero partecipato alla foto di famiglia, c’è anche un altro particolare che fa discutere. Molti hanno notato che in questi giorni né Francesco né Chanel e Cristian hanno condiviso scatti insieme, come invece accadeva in passato e come siamo soliti vedere quando sono in vacanza con la mamma. Altra coincidenza?

Non possiamo saperlo e almeno per il momento non abbiamo certezze al riguardo. Intanto, continuiamo a seguire la famiglia romana che per anni ha regalato grandi emozioni ed ha fatto credere nella favola d’amore.

Ultime notizie sul divorzio Totti-Blasi

Dove eravamo rimasti riguardo al divorzio tra Totti e Blasi? Attualmente l’ex coppia è in attesa della prossima sentenza e, intanto, continua a mantenere un rapporto civile soprattutto per il bene dei figli, che non perdono occasione di trascorrere del tempo sia con il papà sia con la mamma. Sembra ormai accantonata la questione dell’abbandono di Isabel da parte di Francesco, e anche le discussioni su rolex e alimenti sembrano aver trovato una soluzione.