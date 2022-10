È tornato a parlare Ezio Denti, l’uomo che la conduttrice Mediaset avrebbe chiamato per pedinare l’ormai ex marito

Totti, Ilary e l’investigatore privato: il mistero s’infittisce. Francesco ha confermato la presenza di una persona pagata dall’ex moglie per pedinarlo. Qualche tempo dopo è apparso sul settimanale Nuovo un’intervista a Ezio Denti, professionista del settore, che ha addirittura spifferato la presunta cifra ricevuta dalla Blasi (si parla di 75mila euro).

Le ultime dichairazioni dell’investigatore privato Ezio Denti

Dichiarazioni smentite dall’avvocato della conduttrice dell’Isola dei Famosi, che ha bollato il tutto come fake news. La palla ora è tornata tra le mani di Denti, che all’Adnkronos ha fatto sapere:

“Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi, rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022, qualche ora dopo la divulgazione delle prime notizie a riguardo, pubblicate da numerose testate giornalistiche, tra cui IlTempo.it e LiberoQuotidiano.it. Se avessi bisogno di pubblicità, proprio come qualcuno ha insinuato, allora sì che lo farei, cavalcando l’onda, ma non è un modus operandi che appartiene alla mia professionalità”

Poi Ezio Denti ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Simeone, l’avvocato di Ilary Blasi:

“Perché l’Avvocato Simeone che, fino a venerdì 13 ottobre, non ha mai smentito articolo alcuno, nonostante sino ad ora, ne siano usciti a bizzeffe e di ogni tipologia, ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese? Concludo asserendo che un caso di corna, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante; inoltre, non me ne sarei mai vantato!”

Ora resta un dubbio: chi ha rilasciato l’intervista al settimanale Nuovo? Intervista pubblicizzata pure in copertina e che ha fatto prontamente il giro della rete, come potete vedere nelle foto più in basso.

La situazione tra Totti e Ilary

Francesco Totti non si nasconde più con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi ma allo stesso tempo sta portando avanti la battaglia legale contro l’ormai ex moglie Ilary Blasi. I due non si parlano più e comunicano solo tramite WhatsApp.

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza in merito alla restituzione delle borse che Totti ha sottratto a Ilary. Al momento il giudice non ha ancora preso una decisione in merito. La Blasi, dal canto suo, non sembra decisa a ridare a Francesco i suoi preziosi Rolex.

Totti e Noemi allo scoperto

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha spiccato il volo. Se qualche mese fa la coppia faceva di tutto per non farsi beccare dai paparazzi oggi non ha problemi a mostrarsi insieme. Prima durante la festa di compleanno del Pupone, poi ad una serata con gli amici e infine nel Principato di Monaco, ad una partita di calcio.

I due condividono le passioni per il calcio, la Roma e il padel. Noemi ha 34 anni, è divorziata e ha due figli di dieci e otto anni. Nel suo passato amoroso una breve liaison con l’ex tronista di Uomini e Donne oggi postino di C’è posta per te Gianfranco Apicerni.