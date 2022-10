Totti e Noemi insieme allo stadio: la coppia è più unita che mai

Il Pupone non si nasconde più e continua a mostrarsi in pubblico con la sua nuova fidanzata dopo la rottura con Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono a tutti gli effetti una coppia. La loro storia sta diventando sempre più seria e importante giorno dopo giorno. Dopo le prime foto rubate dei paparazzi il Pupone ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto con la nuova fidanzata. Prima l’ha nominata nella tanto discussa intervista al Corriere della Sera, poi ha condiviso su Instagram alcuni video insieme.

Ora Totti e Noemi sono stati beccati a Monaco, allo stadio, dove hanno assistito alla partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont. L’ex capitano della Roma, insieme alla Bocchi, è stato pizzicato dalle telecamere della tv francese di Canal+, che hanno condiviso tutto sui social network.

“Francesco Totti è presente al Louis-II!”, ha scritto la rete sul proprio account Twitter commentando con stupore la presenza dell’ex marito di Ilary Blasi. Con Noemi Bocchi il 46enne condivide la passione per il calcio: entrambi sono grandi tifosi romanisti. Hobby che invece non ha mai interessato più di tanto la conduttrice Mediaset.

In passato Ilary Blasi ha più volte ammesso di non capire nulla di calcio. Noemi, invece, tifa Roma fin da bambina e con Totti condivide pure un altro passatempo: il padel. I due si sono conosciuti proprio ad un torneo sportivo e dopo essere stati amici per qualche mese si sono lasciati travolgere dalla passione.

Oggi la liaison tra Totti e Noemi è più seria che mai, tanto che Francesco e la Bocchi sono stati paparazzati con degli anelli simili. Per molti un evidente pegno d’amore…

Lo scontro tra Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti si gode il suo nuovo amore ma allo stesso tempo sta portando avanti la battaglia legale contro l’ormai ex moglie Ilary Blasi. I due non si parlano più e comunicano solo tramite WhatsApp.

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza in merito alla restituzione delle borse che Totti ha sottratto a Ilary. Al momento il giudice non ha ancora preso una decisione in merito. La Blasi, dal canto suo, non sembra decisa a ridare a Francesco i suoi preziosi Rolex.