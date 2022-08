Totti, Ilary e il cinismo di Signorini: arriva il commento di Alfonso

L’altro lato del fronte. Alfonso Signorini, intervistato da Simona Ventura nel corso della terza edizione di LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA (rassegna che ha sede nel giardino del Grand Hotel di Rimini), ha parlato del gossip del momento, ossia la fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Proprio Chi Magazine, il settimanale da lui diretto, è la rivista che ha inchiodato con delle paparazzate inequivocabili Totti e Noemi (colei che è data come nuova fiamma del Pupone). E cosa ne pensa Signorini della vicenda? Il giornalista si è ben guardato dal dare giudizi personali sull’ex capitano giallorosso e sulla collega Blasi. Ha però descritto la vicenda in modo ‘cinico’, dal punto di vista degli addetti ai lavori della cronaca rosa.

L’occasione per parlare della vicenda è giunta quando la Ventura gli ha chiesto della crisi attraversata dalla carta stampata: “Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce”. Forse sarebbe stato meglio dire che la “coppia meravigliosa” non è più così “meravigliosa”. Signorini ha però voluto intendere altro, cioè che, per il gossip, Ilary e Totti restano due gallinelle dalle uova d’oro seppur separati. Discorso cinico, ma veritiero.

Questione di reality show, il colloquio tra Signorini e Simona Ventura

La Ventura e Signorini hanno poi parlato di reality show. La prima ne è stata la regina per anni in tv. Storiche le sue conduzioni de L’Isola dei Famosi targata Rai. Oggi la tv generalista, per certi programmi, ha preferito altre figure. Ad esempio proprio Signorini che ha preso il timone del GF Vip da quattro anni. Da opinionista è diventato il demiurgo del programma, cambiandogli pelle.

“Sei diventato il numero uno assoluto dei reality”, ha sottolineato la Ventura rivolgendosi al suo ospite. “Praticamente sono il tuo erede”, la replica affettuosa del direttore di Chi Magazine che si è poi addentrato maggiormente nel tema, spiegando come è riuscito a cambiare pelle al Grande Fratello Vip. Un’operazione rischiosa ma che ha dato i frutti sperati:

“Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile (…) Non era facile per tante ragioni: perché il programma, una volta che l’ho preso in mano, volevo stravolgerlo e l’ho fatto (…) Non era facile neanche vedere per la prima volta nella storia del reality un conduttore uomo… quindi non c’era neanche l’appeal della bella donna, del look”.

‘SuperSimo’ ha poi provato a strappare qualche nome ufficiale in merito al prossimo cast del reality più spiato d’Italia, in partenza a settembre con la settima edizione. Da vecchia volpe dell’informazione, Signorini ha glissato su tutto, lasciando intendere che la trippa c’è ma si è ben guardato dal farla vedere: “I veri colpi non sono stati ancora annunciati”.