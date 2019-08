Totti, l’amore per Ilary Blasi è sempre puro: il messaggio commuove

Francesco Totti commuove. L’amore per Ilary Blasi è sempre cristallino: il messaggio toccante riservato alla moglie

Francesco Totti e quell’amore per Ilary Blasi che non conosce tempo, non conosce soste, non conosce crisi. Nelle scorse ore l’ex calciatore e dirigente della Roma ha riservato alla moglie un post al miele su Instagram, con tanto di foto romantica e una didascalia tanto stringata quanto densa di significato. Con la Blasi si è ritratto abbracciato, incorniciato da un tramonto poetico. “Sempre con te” ha scritto. Poche parole, ma tanto sentimento. D’altra parte quando il feeling c’è, non ha bisogno di fiumi di inchiostro. Lo si palpa comunque. Tutto il resto è superfluo. Inutile dire che il post nel giro di pochi minuti ha fatto incetta di like, oltre 100mila, e commenti entusiasti, oltre un migliaio.

Totti e Ilary, tra vacanze e futuro

Totti e Ilary si stanno godendo le vacanze estive a Sabaudia con i figli e gli amici. Poi la conduttrice riprenderà il lavoro in tv. Quest’anno non la si vedrà più al timone del Grande Fratello Vip. Ha preferito dire basta e avventurarsi in nuovi progetti. Infatti la ritroveremo alla guida, assieme ad Alvin, degli Euro Games, la contemporanea edizione dei Giochi senza frontiere. Lo show decollerà a partire da settembre su Canale 5. Altro progetto a cui sta già lavorando è la la sitcom Casa Totti che la vedrà protagonista proprio con il marito.

Francesco Totti dopo l’addio alla Roma

Per Totti il futuro, sitcom a parte, è ancora molto nebuloso. Dopo l’addio alla AS Roma, squadra calcistica a cui è stato ed è legato anima e corpo, resta da capire quali scenari possono aprirsi. L’ex Capitano giallorosso ha fatto sapere che valuterà eventuali proposte per un ruolo dirigenziale anche se non ha celato che il suo sogno più grande resta quello, prima o poi, di tornare a contare nella sua amata AS Roma. Al momento, con la società attuale, il cui numero uno è James Pallotta, tale pista non è però percorribile.