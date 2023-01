Francesco Totti e Chanel, figlia quindicenne del Pupone e di Ilary Blasi, scatenati su Tik Tok. L’ex Capitano della Roma è apparso assieme al suo frutto d’amore in una serie di video divenuti virali in un amen in rete: quasi 3 milioni di visualizzazioni, manco fosse una trasmissione tv del prime time di Mamma Rai. Ma che cosa hanno fatto di così interessante papà e figlia? Hanno intonato uno dei brani più celebri di Antonello Venditti, “Unica”, lasciandosi andare ad abbracci, sorrisi e baci.

Il filmato è stato preso d’assalto dagli utenti, molti dei quali sono convinti che nel video si annidi una frecciatina nei confronti di Ilary Blasi. Motivo? “Unica“, la canzone di Venditti che ha fatto da sfondo alla clip, recita così: “Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore…”. Secondo non pochi utenti si è trattato di un riferimento alla Blasi, che in questo momento si trova sulle nevi del Trentino assieme al nuovo fidanzato Bastian, tenebroso imprenditore tedesco con la quale si frequenta da alcune settimane.

La clamorosa voce che vuole Totti e Noemi ai ferri corti

Ma c’è dell’altro. Nelle scorse ore si è diffusa una voce che, se confermata, avrebbe del clamoroso. L’influencer ed esperta di gossip attiva su Instagram Deianira Marzano ha riferito di aver avuto un paio di soffiate che sostengono che Totti e Noemi Bocchi siano ai ferri corti. In particolare, la gossippara ha riportato lo ‘spiffero’ di una gola profonda che ha spiegato che l’ex calciatore e la donna capitolina si sarebbero lasciati e che lui non porterebbe più l’anello, simbolo dell’amore vissuto proprio con Noemi.

La Marzano ha inoltre aggiunto che tale voce le è stata riferita anche da altre persone di recente. Insomma, pare che il mormorio sulla questione si stia facendo rumoroso. Opportuno sottolineare che al momento si è nel campo delle mere congetture e delle semplici ipotesi, visto che non sono trapelate prove inequivocabili sul tema. Senza dubbio, invece, procede a gonfie vele la love story di Ilary e Bastian, con la conduttrice in forza a Mediaset che ha già provveduto a presentare il tedesco ai suoi familiari più stretti.