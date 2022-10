Totti e Noemi condividono gioie e dolori: cosa dicono gli amici

Francesco Totti e Noemi Bocchi più uniti e complici che mai. Non a caso l’ex calciatore ha definito la nuova fidanzata la sua rinascita dopo il lungo periodo di crisi che ha portato alla separazione dall’ex moglie Ilary Blasi dopo venti anni insieme. Di recente il Pupone e la 34enne sono usciti allo scoperto: hanno deciso di non nascondersi più davanti ai paparazzi, ai fan e ai più curiosi.

Parlano gli amici di Totti e Noemi

Alcuni amici della nuova coppia hanno spifferato al settimanale Di Più Tv che la loro relazione è davvero forte e profonda:

“Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme”

Noemi Bocchi ha già conosciuto Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli che Francesco Totti ha avuto da Ilary Blasi. Anche il 46enne ha stretto un buon legame con i bambini della flower designer. Nelle foto pubblicate da Di Più Tv si vede addirittura il figlio di Noemi che abbraccia teneramente Totti. Un’evidente confidenza e affetto.

Totti, Noemi e due matrimoni finiti

La gola profonda ha poi aggiunto a proposito di Totti e Noemi: “Insieme condividono gioie e dolori”. Entrambi sono infatti impegnati in due dolorose e complicate separazioni. Francesco con Ilary Blasi, tra Rolex e borsette rubate, la Bocchi contro l’ex marito, l’imprenditore romano Mario Caucci.

Di recente la giovane si è presentata in tribunale come parte lesa in un processo contro il padre dei suoi due figli. Stando a quanto trapelato tutto ruota attorno ad un’accusa di Noemi per una lite furibonda tra lei e l’ex avvenuta quattro anni fa, molto prima dell’incontro con Totti.

Secondo quanto si è saputo, Noemi sostiene che Caucci le abbia fatto una furibonda scenata di gelosia nel cuore della notte perché lei era in casa con un’altra persona. La Bocchi dice di essersi spaventata e la questione è ora finita davanti al giudice: Mario è imputato mentre l’ex moglie si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento danni.

Dunque come per Totti e Ilary Blasi, anche il matrimonio di Noemi Bocchi è finito tra profondi dissapori, dolori e ripicche.