Totti e Noemi Bocchi “si sposano”, rivelati data e luogo del matrimonio: tutti i dettagli

Francesco Totti ha tagliato il traguardo dei 50 anni nelle scorse ore. Il 27 settembre ha spento le candeline, a Las Vegas, con l’amata compagna Noemi Bocchi, la quale, secondo quanto rivelato dalla testata Quotidiano Nazionale con un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, ha chiesto e ottenuto un permesso da parte di Ballando con le Stelle per fare tappa negli States. Ma la notizia ‘bomba’ è un’altra: l’ex capitano giallorosso e la 38enne avrebbero deciso di sposarsi e avrebbero anche già deciso la data e il luogo delle nozze: il matrimonio dovrebbe essere celebrato a Roma tra pochi mesi, nella primavera del 2027.

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di sposarsi: ci sarebbe già la data del matrimonio

“Francesco e Noemi si sposeranno, proprio così. E succederà nella primavera del 2027, nella Capitale”, scrive Parpiglia, aggiungendo che la coppia è ora pronta al “sì” fatidico. Da tempo si sussurra che Bocchi non vedrebbe l’ora di convolare a nozze, ma che Totti sulla questione avrebbe sempre glissato. A quanto pare ha cambiato idea e i tempi ora sarebbero maturi. Sempre ammesso e non concesso che le informazioni in possesso di Parpiglia corrispondano a verità.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle prima delle nozze: il permesso per volare negli Usa

Prima degli eventuali fiori d’arancio, per la 38enne capitolina c’è l’avventura a Ballando con le Stelle, che segnerà il suo esordio in tv. Infatti non è mai apparsa sul piccolo schermo, né per un’ospitata né per un’intervista, nonostante le svariate offerte ricevute. Ha deciso di mettersi in gioco nello show danzante di Milly Carlucci che aprirà i battenti sabato 3 ottobre, come da tradizione in prime time su Rai 1.

Tutti i concorrenti del programma, compresa Noemi, hanno già iniziato le prove con i rispettivi maestri. Bocchi, per il weekend appena trascorso, avrebbe avuto l’ok per disertare alcune prove e viaggiare negli Usa per festeggiare i 50 anni del compagno.

Da quanto emerso, la richiesta di assentarsi per fare tappa negli Stati Uniti era già stata definita in fase precontrattuale con Ballando con le Stelle. In altre parole, non c’è stata alcuna fuga non concordata. Tutto secondo i piani.

C’è grande attesa di vedere la 38enne in pista e, soprattutto, davanti alla giuria della trasmissione. Fuor di dubbio che durante la sua permanenza nel programma le verranno anche chiesti interventi sulla sua situazione privata e sentimentale. Tra l’altro si sussurra che anche Totti potrebbe essere arruolato da Ballando, nel ruolo di ballerino per una notte.