Francesco Totti sul primo bacio a Noemi Bocchi: “Assalito dai dubbi, la lingua ci va o no?”

Francesco Totti, nel libro autobiografico “Oltre”, da oggi disponibile nelle librerie, ha rivelato diversi retroscena inediti della sua vita privata. In un passaggio ha anche parlato di come ha conosciuto Noemi Bocchi. Un racconto molto intimo che sfata il mito dello sportivo nelle vesti di “maschio alfa”. In particolare, l’ex capitano della Roma ha descritto il primo bacio dato all’attuale compagna. Un momento in cui, sempre stando alla sua testimonianza, è stato assalito dai dubbi e dai timori di non essere all’altezza della situazione.

Francesco Totti racconta il primo bacio dato a Noemi Bocchi

Il legame tra Totti e Noemi è nato, come tanti rapporti, da uno scambio di contatti. “Questo è il mio numero.” “E questo il mio”. A questo punto Francesco ha ricordato come lei “era bionda, era bellissima, se ne accorgevano tutti”. “Era dolce, era intelligente, era interessante: bello scoprirlo pian piano, parlandole”, ha aggiunto.

Si arriva al momento clou di qualsiasi inizio di una love story: il primo bacio. Totti ha messo nero su bianco che l’effusione è arrivata “moltissimo tempo” dopo rispetto al loro primo incontro. A far da teatro a quel momento magico è stato il contesto di uno dei luoghi simbolo di Roma, Piazza del Popolo.

Totti, narrando la vicenda, non ha avuto problemi a mostrarsi come un uomo impacciato sotto certi aspetti: “Il primo bacio è arrivato moltissimo tempo dopo. Vicino a Piazza del Popolo, in auto, come due ragazzini, nella penombra. C’avevo un po’ di paura, ero emozionato per davvero”.

“Di baci ne avevo dati in vita mia – ha proseguito – ma quello lo consideravo importantissimo. Mica potevo sbagliarlo, come il rigore contro l’Australia al Mondiale del 2006. Momenti fondamentali per il futuro, inni alla gioia”. In una simile situazione, l’ex calciatore venne assalito da dubbi adolescenziali. Nulla a che fare con i comportamenti dei ‘maschi alfa’: “La bacio io o aspetto che lo faccia lei? Chiudo gli occhi o li tengo aperti? E se poi non le piace? La lingua ci va oppure no? E se qualcuno ci vede?”

Alla fine tutto è filato liscio: “A quanto pare, ci siamo dati il bacio giusto al momento giusto. Con Roma sullo sfondo, e dentro di noi, e davanti a noi”. Da allora Totti e Noemi non si sono più lasciati. Pochi giorni fa hanno festeggiato il loro quinto anniversario di coppia. E la faccenda ha fatto molto baccano visto che la ricorrenza è cascata nella data in cui Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati. Uno scherzo del destino diabolico, verrebbe da pensare.

Totti e Noemi, invece, al momento non avrebbero in programma di convolare a nozze. I ben informati sussurrano che lei sarebbe entusiasta di essere chiesta in sposa. Sarebbe Francesco a frenare sulla faccenda. Chissà se cambierà idea in futuro…