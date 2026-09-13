Ilary Blasi sposa Bastian, Totti posta Noemi Bocchi tra rose e cuori: data diabolica e tempismo clamoroso

Solo una coincidenza oppure no? Come è noto, oggi 13 settembre 2026 Ilary Blasi e Bastian Muller convoleranno a nozze nella splendida cornice di Villa Cimbrone, a Ravello. Tra gli invitati naturalmente non figurano Francesco Totti e Noemi Bocchi. La conduttrice e l’ex marito, da quando si sono separati, hanno iniziato una lunga battaglia giudiziaria senza esclusione di colpi e, attualmente, si parlano solamente tra avvocati. Ma qual è la coincidenza che forse coincidenza non è? Nella tarda mattinata odierna, Bocchi ha pubblicato tra le sue storie Instagram un contenuto in cui si vede un letto ricoperto di rose e palloncini rossi a forma di cuore. La sorpresa è stata organizzata da Totti per festeggiare il loro quinto anniversario di coppia. Tra l’altro l’ex calciatore della Roma ha condiviso il filmato pubblicato dalla compagna tra le sue storie.

Ilary Blasi si sposa, Totti e Noemi Bocchi festeggiano il loro anniversario di fidanzamento

Il timing con il quale Bocchi e Totti hanno deciso di diffondere il video romantico sui social, secondo molti, è alquanto sospetto. O meglio, di sospetto ci sarebbe ben poco. C’è chi ritiene che la voglia di mostrarsi così uniti e affiatati pubblicamente altro non sia che un piccolo sgarro nei confronti di Ilary Blasi. Il video ultra dolce delle rose e dei palloncini a forma di cuore è stato postato proprio nei minuti in cui sarebbe cominciata la festa di matrimonio della conduttrice del Grande Fratello Vip e dell’imprenditore tedesco.

Ilary Blasi ha scelto una data “diabolica” per il matrimonio con Bastian Muller

Ma c’è una cosa ancora più curiosa da segnalare. Da oggi, in qualche modo, Totti e Ilary saranno legati da un ulteriore dettaglio: entrambi, nel medesimo giorno, vale a dire il 13 settembre, festeggeranno da ora in avanti l’anniversario con i rispettivi compagni. L’ex calciatore celebrerà la nascita del fidanzamento con Bocchi, Blasi le nozze con il tenebroso Bastian.

Le menti più perfide potrebbero pensare che in realtà sia stata Ilary la più machiavellica. Motivo? Qui si deve rispondere a una domanda non semplice. Blasi sapeva che Totti e Bocchi considerano il 13 settembre la data in cui è iniziato il loro amore? Perché se così fosse, vorrebbe dire che la ‘diabolica’ data del matrimonio è stata scelta proprio nello stesso giorno della ricorrenza che vede protagonista l’ex marito. Insomma, un’altra coincidenza. Oppure no!