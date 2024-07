Totti e Noemi Bocchi, lei è incinta? Voci romane, emerge la verità

Continua a serpeggiare in quei di Roma una voce alquanto curiosa relativa alla relazione che stanno vivendo Francesco Totti e Noemi Bocchi: lei potrebbe essere in dolce attesa. Cosa bolle in pentola? Davvero l’ex marito di Ilary Blasi starebbe diventando di nuovo papà? A fare chiarezza ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica attraverso una Storia Instagram dedicata appositamente al chiacchiericcio che ha investito l’ex capitano della Roma. Rosica, che tra le altre cose è stato il primo a lanciare lo scoop sulla gravidanza della compagna di Ultimo, ha escluso categoricamente che la Bocchi stia aspettando un bebè. Secondo le informazioni in suo possesso i sussurri che vorrebbero la donna incinta sono totalmente infondati.

Ma perché da settimane si rincorrono voci inerenti a una presunta gravidanza? Per un semplice e banale motivo. Noemi, ogni tanto, viene paparazzata mentre indossa abiti aderenti che valorizzano il suo fisico invidiabile. In base all’ottica, capita che faccia capolino, in alcuni frangenti, un filo quasi impercettibile di pancetta pronunciata. Per alcuni è abbastanza per far circolare l’indiscrezione della dolce attesa. Seguendo questo ragionamento, a occhio e croce sarebbero incinta più della metà delle donne del pianeta.

Altro gossip che da mesi accompagna Totti e Noemi, la cui relazione è iniziata nel 2021 (anche se è stata ufficializzata solamente dopo che l’ex calciatore ha chiuso pubblicamente il matrimonio con l’ex moglie), è quello di una presunta volontà dei due di convolare a nozze. I ben informati sostengono che ‘Er Pupone’ stia aspettando di chiudere definitivamente a livello burocratico la vicenda della separazione e del conseguente divorzio dalla conduttrice romana. Quando tali questioni saranno sistemate, si mormora che sposerà la Bocchi.

E Ilary? Pure lei, secondo alcune gole profonde, starebbe aspettando che tutto l’iter che porta al divorzio si concluda per convolare a nozze con Bastian Muller, imprenditore tedesco a cui si è legata da un paio d’anni. Inoltre, sempre per quel che riguarda l’ex Letterina, si sussurra che avrebbe in progetto di girare Unica 2, sequel del documentario Netflix in cui ha parlato a ruota libera della fine del suo matrimonio.