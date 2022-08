Totti e Noemi Bocchi aspettano un figlio? Signorini svela la verità

“Noemi Bocchi sarebbe incinta”: l’indiscrezione circola da giorni. A lanciarla non proprio una testata giornalistica incline a pubblicare fake news, bensì il prestigioso e quotato Corriere della Sera. Come recita un noto proverbio, però, “anche i migliori sbagliano”. E infatti pare proprio che il quotidiano di via Solferino abbia fatto un buco nell’acqua. Quella che è ormai considerata la nuova fiamma di Francesco Totti, fresco di separazione ultrà rumorosa e chiacchierata con Ilary Blasi, non è in dolce attesa. A confermarlo ci ha pensato Alfonso Signorini che su Chi Magazine ha dato l’ok a un pezzo in cui viene smentita la gravidanza e in cui è stato raccontato il perché abbia preso piede la falsa notizia sul conto della donna e del Pupone.

“È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”. Così il settimanale Chi sulla voce che vorrebbe la Bocchi in dolce attesa. Insomma, la voce ha cominciato a farsi strada a Roma per via di un pettegolezzo infondato scaturito da una semplice visita in ospedale di Noemi. Dunque, capitolo archiviato e chiuso: Totti non diventerà papà per la quarta volta. A ulteriore testimonianza di ciò, Chi Magazine ha postato delle nuove foto della Bocchi al mare: ventre piattissimo, nessun pancino sospetto.

Noemi Bocchi e la notizia della gravidanza che fa acqua da tutte le parti

D’altronde che il retroscena sulla presunta gravidanza della Bocchi facesse acqua da tutte le parti lo si era capito anche pochi giorni fa quando fu trattato l’argomento a L’Estate in Diretta. Nel talk di Rai Uno intervenne una giornalista del Corriere, Candida Morvillo, la quale disse che la questione della pseudo dolce attesa di Noemi era stata fatta emergere dal quotidiano per cui lavora dopo che erano state raccolte delle dicerie sussurrate nella Capitale. Altrimenti detto, nessuna prova concreta ma soltanto pettegolezzi che si sono rivelati privi di fondamento. Pettegolezzi, appunto.

Ciò su cui invece non ci sono dubbi è il fatto che Totti e Ilary non sono più una coppia e ora dovranno affrontare tutti i passaggi relativi all’addio matrimoniale. A differenza delle coppie ‘comuni’, c’è da spartire un patrimonio milionario. I legali dell’ex calciatore e della conduttrice hanno iniziato a studiare le carte e nelle prossime settimane saranno chiamati a sbrogliare una matassa assai ingarbugliata e intrecciata.