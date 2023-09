Totti e Noemi beccati a guardare una foto di Ilary allo stadio! Il video

Allo stadio, durante la partita tra la Roma Primavera e il Frosinone è accaduto qualcosa di imbarazzante: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati ripresi in un momento particolare. Ebbene la coppia è stata beccata a guardare una Storia condivisa su Instagram da Ilary Blasi. Le reazioni dei due protagonisti hanno generato non poche polemiche. Tanti sono coloro che si stanno scagliando contro Noemi, per il suo sguardo indispettito. Molti stanno accusando Totti, invece, di non portare rispetto alla madre dei suoi figli, dando vita a questo momento imbarazzante.

Andando con ordine, Totti e Ilary si sono recati allo stadio per assistere alla partita di calcio del figlio Christian. Al Tre Fontane si sono sfidate la Roma e il Frosinone Primavera e, chiaramente, i due genitori non potevano mancare. I due ex coniugi hanno assistito all’incontro calcistico in due postazioni differenti in tribuna, distanti tra loro. Ed ecco che, durante la partita, Ilary ha condiviso un selfie con Melissa, la fidanzata di Christian.

Nel frattempo, non c’è stato alcun tipo di contatto tra Totti e Blasi. Infatti, si sono degnati neppure di uno sguardo. Inoltre, sono entrati da due ingressi differenti, parcheggiando anche in luoghi diversi. In queste ore, però, sta circolando sui social network il video condiviso da Sportitalia, che riprende Francesco e Noemi mentre assistono alla partita in compagnia degli amici Elisa e Giancarlo.

I due si scambiano qualche sguardo, parlano tra loro e seguono l’incontro di calcio. Improvvisamente Elisa si avvicina a Noemi e Totti, a cui mostra proprio il selfie condiviso da Ilary Blasi su Instagram! Le immagini parlano chiaro e sullo schermo del suo smartphone, ingrandendo per bene, è possibile vedere la foto.

L’ex Capitano della Roma chiede qualcosa ai due amici e poi sembra fare una smorfia. Nel video, ciò viene più notato è la reazione di Noemi Bocchi, la quale appare indispettita. Non si sa per quale motivo, c’è chi vorrebbe infatti leggere il suo labiale, ma è impossibile farlo, in quanto non appena parla si sposta.

Totti, invece, dimostra semplicemente di essere sorpreso da questo selfie scattato da Ilary con la fidanzata di suo figlio Christian. Ma perché Noemi è così infastidita da questo scatto? Di sicuro la verità non si saprà mai. Intanto, la lotta in tribunale tra Francesco e Ilary sta andando avanti.