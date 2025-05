Totti e Noemi assieme a Ilary e Bastian, è successo l’impensabile

Tutti assieme, appassionatamente (o quasi), situazione impensabile fino a pochi mesi fa: Ilary Blasi e Bastian Muller alla stessa festa a cui hanno preso parte anche Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non un party qualunque per gli ex coniugi. C’era da festeggerà il 18esimo compleanno della loro figlia Chanel. E dunque al diavolo gli attriti legati al divorzio, prima di tutto i frutti d’amore. Così ecco che la conduttrice Mediaset e l’ex capitano giallorosso hanno presenziato entrambi, con i rispettivi partner attuali, alle celebrazioni per omaggiare l’età maggiorenne di Chanel. La giovane ha spento le candeline lo scorso 13 maggio, ma la maxi festa è stata data tra sabato 17 e domenica 18 maggio.

Il party è stato organizzato nella Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua. Cena da galà, deejay set, torta enorme e altre chicche da star hanno fatto da cornice alla serata a cui hanno preso parte gli amici di Chanel e i parenti stretti. Tra le storie Instagram si è visto un Totti scatenato. L’ex calciatore ha più volte spupazzato e baciato la sua primogenita, ha cantato con lei e le ha riservato sguardi pieni d’amore. Mamma Ilary non è stata da meno. Anche lei ha coccolato a più non posso la figlia.

Ovviamente la Blasi e il compagno Bastian Muller sono stati posizionati in un tavolo diverso di quello di Totti e Noemi Bocchi. Forse un giorno ci sarà spazio per un ritrovo in stile famiglia allargata. Ma adesso non è ancora il momento. Anche perché ci sono alcune faccende a livello giudiziario che devono essere sistemate. Però, un po’ colpisce il fatto di vedere i due ex coniugi accettare di cenare nello stesso luogo, dopo tutto il can can che si è generato attorno alla fine del loro matrimonio.

Oggi entrambi assicurano di aver ritrovato la serenità. Si fanno inoltre sempre più tambureggianti le voci che sostengono che Ilary e l’imprenditore tedesco convoleranno a nozze non appena lei otterrà le carte del divorzio. Nei mesi scorsi si era sussurrato anche di una presunta idea di sposarsi di Totti e Noemi. In realtà i due non hanno mai detto di pensare al matrimonio. Differente la situazione della Blasi che ha ricevuto di recente un brillocco dal sul Bastian. Qualcuno mormora che lui le abbia già chiesto di diventare suo marito.