Chanel Totti maggiorenne: il messaggio misterioso prima della festa

Stavamo aspettando questo momento da mesi e finalmente è arrivato: Chanel Totti è diventata maggiorenne. Questa sera festeggerà con i suoi amici, dopo le due cene separate, una con il papà e l’altra con la mamma. Mentre gli italiani sono ancora fermi al ritratto di famiglia felice, la secondogenita di Ilary e Francesco condivide con i fan un messaggio di auguri che non è passato inosservato e che rimanda, indubbiamente, alla situazione familiare degli ultimi anni.

Il messaggio di auguri condiviso da Chanel Totti

“Che comunque sei diventata grande quando non avresti voluto e donna…e sono fiera di te”. È questo il messaggio apparso nelle ultime ore sui social di Chanel Totti, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuna firma, solo un cuore rosso e un indizio che incuriosisce ancora di più i follower: è stato scritto da una donna.

Parole forti che arrivano al cuore della figlia di Ilary e Francesco, appena quindicenne quando i genitori hanno deciso di separarsi e diventati i più chiacchierati d’Italia.

Non ci sono dettagli su chi abbia scritto il messaggio, ma in molti credono che sia stata mamma Ilary, da sempre molto legata alla figlia. Negli ultimi anni, infatti, il loro rapporto è diventato sempre più stretto e intimo.

Il rapporto con mamma Ilary

Che Ilary e i figli fossero molto legati non è mai stato in discussione. Da quando, però, la conduttrice romana e Francesco Totti si sono separati, Chanel si è avvicinata ancora di più a lei. La giovane non perde occasione per seguirla nei suoi impegni di lavoro, supportandola e sostenendola dietro le quinte. Anche sui social, la secondogenita è sempre la prima a dedicarle parole affettuose, definendola una forza della natura e la spalla su cui poter sempre contare. Una donna che ha dovuto affrontare tante sfide ma che è riuscita ha superarle tutte.

I 18 anni di Chanel Totti

Questa sera Chanel Totti sarà la protagonista di una grande festa in onore dei suoi 18 anni, un traguardo importante della sua vita che aspettava da tanto tempo. Da settimane, sui suoi canali social ha condiviso alcuni dettagli dei preparativi, facendo crescere l’attesa dei follower. Il giorno del suo compleanno ha festeggiato insieme alla mamma e al papà, sebbene in due momenti separati.

Allo scoccare della mezzanotte era in compagnia di Francesco Totti, il fratello Christian e tanti amici e parenti che l’hanno accompagnata in questi anni; la sera del suo giorno, invece, è stata a cena insieme alla famiglia di Ilary Blasi. Ora siamo tutti curiosi di scoprire come si svolgeranno i festeggiamenti, cosa indosserà, quale la location è stata scelta per l’occasione. E soprattutto se, almeno per questa occasione, la famiglia riuscirà a riunirsi, mettendo da parte le divergenze, il rancore e la rabbia.