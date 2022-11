Totti e Noemi a Dubai: prima uscita di coppia sul red carpet

By

Il Capitano ha detto addio a Ilary Blasi e non si nasconde più con la Bocchi: la relazione tra i due è più seria che mai

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è più seria e importante che mai. L’ex calciatore e la nuova fidanzata non si nascondono più e hanno fatto la loro prima uscita ufficiale sul red carpet. È accaduto a Dubai, dove il Pupone è stato invitato al Globe Soccer Awards.

Totti e Noemi sono apparsi eleganti e affiatati. Smoking d’ordinanza per lui, vestito lungo scuro e scollato sul decolleté per la Bocchi, che ha lasciato i capelli sciolti di lato. Ai piedi dei sandali neutri e uno spacco che lasciava intravedere le gambe toniche, frutto di un allenamento quotidiano tra palestra e padel.

Noemi Bocchi, come si può notare nelle foto diffuse dalle agenzie di stampa, si è stretta con forza e vigore all’ex capitano giallorosso: del resto per la 34enne si tratta del primo tappeto rosso della sua vita. Grazie alla liaison con Totti è praticamente diventata nota in tutto il mondo.

Insieme, ufficialmente, solo dallo scorso gennaio, Totti e Noemi fanno sul serio e a breve andranno a convivere in un super attico recentemente acquistato da Francesco. Nella villa all’Eur resterà Ilary Blasi con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che hanno già incontrato e stretto un legame molto forte con la Bocchi.

Ilary Blasi pronta a tornare in tv

Mentre Noemi e Totti si godono questa uscita pubblica negli Emirati Arabi, Ilary Blasi è concentrata sul lavoro. La conduttrice era propensa a lasciare la tv per almeno un anno ma, dietro suggerimento dell’amica e collega Silvia Toffanin, ha deciso di prendere in mano – per la terza volta consecutiva – le redini dell’Isola dei Famosi.

Il reality show tornerà in onda su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. In questi giorni Ilary, con il team di autori e produttori, sta vagliando i nomi dei papabili concorrenti. In lizza ci sarebbero: Veronica Cozzani (la madre di Belen), Alessia Macari e Luca Di Carlo (avvocato e amico di Ilona Staller).

Ma in Honduras potrebbero sbarcare pure: Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi e Dayane Mello (che ha già partecipato alla trasmissione qualche anno fa ma la sua permanenza è stata piuttosto breve).