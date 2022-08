Gelo polare tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due si sono incrociati per la prima volta dopo il naufragio sentimentale. Un incontro che, come riferisce Il Corriere della Sera, fa ben intendere che tra l’ex capitano giallorosso e la timoniera de L’Isola dei Famosi ci sia del ‘ghiaccio’ siderale, siberiano. L’occasione per rivedersi è stata la staffetta di permanenza nella villa di Sabaudia, quella stessa dimora che per anni li ha visti protagonisti assieme nell’estate del litorale laziale. Sono lontani i giorni in cui le due star facevano coppia e facevano sognare; oggi ci sono solo cocci aguzzi di un matrimonio andato in frantumi.

Dopo il viaggio in Tanzania con i figli, la Blasi si era rifugiata a Sabaudia. Finito luglio, ora tocca a Totti godersi la dimora sontuosa affacciata sul mare e sulle dorate dune balneari. Primi assaggi di vita da ex marito e moglie, con spazi separati e accordi su cosa aspetta a chi. In questo caso la villa di Sabaudia è spettata alla conduttrice per il mese di luglio, adesso è il turno del Pupone.

“Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, scrive il CorSera, spiegando in che modo è avvenuta la ‘staffetta’.

L’ex calciatore dovrebbe restare nella villa almeno fino a dopo Ferragosto, con le due figlie e i domestici, che sono sotto il suo libro paga, specifica sempre il quotidiano di via Solferino. Discorso diverso per il primogenito Cristian, che al momento è già impegnato con gli allenamenti dell’Under 18 della Roma. Farà la spola tra il campo e Sabaudia, oltre a stare con mamma Ilary. Anche in questo caso, primi assaggi di vita da separati.

Nel frattempo gli avvocati che stanno curando la separazione sono impegnati a districare tutti i nodi patrimoniali. Ci sono parecchi milioni di euro in gioco e un intreccio di quote e società in cui è difficile orientarsi. In qualche modo, si troverà un accordo. Resta da capire se si arriverà a trovare una quadra senza ulteriori sconquassi oppure se la vicenda sfocerà in un lungo braccio di ferro legale.