Totti e Ilary, parla l’amico: “Crisi da tempo, lui sta per andare via di casa”

Francesco Totti ha parlato di fake news ma le sue storie Instagram non hanno convinto tutti. E mentre Ilary Blasi preferisce tacere continuano ad emergere dettagli scomodi su questa crisi che sembra più reale che mai. Un amico del Pupone ha rilasciato interessanti dichiarazioni al settimanale Di Più, assicurando che la crisi tra moglie e marito va avanti ormai da tempo e che la separazione sembra inevitabile.

“La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”, ha fatto sapere la persona vicina a Totti, che ha spiegato che la crisi sarebbe iniziata la scorsa estate e negli ultimi mesi sarebbe degenerata. Secondo l’insider Francesco e Ilary sarebbero da tempo separati in casa e l’ex calciatore sarebbe pronto ad andare via.

“Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati. Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”

Non sono chiari i motivi della presunta crisi: si parla di incomprensioni, malumori, silenzi. L’ingresso di terze persone nella vita di Totti e Ilary avrebbe poi fatto precipitare la situazione: si sussurra con insistenza di un nuovo amore per Francesco, quello con la giovane Noemi, con la quale condivide la passione per la Roma e quella per il padel.

Si vocifera di un nuovo flirt pure per Ilary Blasi ma nulla di certo. Un’amicizia speciale con l’attore Luca Marinelli di cui non esistono però prove fotografiche. Secondo qualcuno la conduttrice Mediaset sarebbe pronta a fare un ultimo tentativo pur di salvare la sua famiglia, e il benessere dei tre figli, anche se le difficoltà da superare con il marito sarebbero tante.

“Crisi pure per fatti economici”

Negli ultimi giorni il Corriere della Sera ha parlato inoltre di presunti problemi economici dietro la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A quanto pare la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine dello sportivo sarebbe passata negli ultimi anni nelle mani delle sorelle di Ilary e dei rispettivi mariti.

I quattro avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente anche se pare non ci sia molto da fare visto che molte quote e attività sarebbero intestate alla Blasi, sposata nell’estate 2005.