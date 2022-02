Totti e Ilary, crisi pure per “fatti economici, ma non c’è un granché da fare”

La crisi (vera o presunta) tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco. Sul terremoto che avrebbe investito il matrimonio mettendolo in ginocchio è trapelata una marea di retroscena. L’ultimo lo offre Il Corriere della Sera e riguarderebbe questioni economiche, che va ad aggiungersi agli spifferi fuoriusciti circa tradimenti e ripicche familiari (si mormora che l’ex capitano giallorosso da mesi frequenti una ‘sosia’ della moglie, Noemi, mentre qualcuno ha sussurrato che il presunto flirt extraconiugale della Blasi coinvolgerebbe l’attore Luca Marinelli, tra i protagonisti delle pellicole Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik)

La situazione in casa Totti-Blasi, sul fronte finanziario, sarebbe assai complicata e ingarbugliata. No, i soldi non mancano e nessuno ha dilapidato alcunché. Il punto è un altro, vale a dire che gli affari di moglie e marito sono, per certi versi, legatissimi e difficili da sciogliere, laddove ce ne fosse la necessità, come ad esempio se si consumasse un divorzio.

“Ormai – scrive Il Corriere della Sera – la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco”. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente”.

“Ma non c’è granché che possa fare – sottolinea ancora il quotidiano di via Solferino -, visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria. Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”.

Totti e Ilary Blasi, perché nessuno crede alla smentita della crisi di Francesco

Dopo che è scoppiata la bomba relativa alla crisi matrimoniale, Totti ha provato a mettere a tacere le voci parlando genericamente di fake news e ricordando che c’è di mezzo una famiglia, la sua, con tre figli. Il fatto è che la smentita è sembrata parecchio debole. In situazioni simili, personaggi del calibro dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice Mediaset, laddove fosse stata tutta un’invenzione della stampa, avrebbero reagito in modo ben differente, ad esempio minacciando o facendo piovere denunce. Tutto ciò non è avvenuto.

Anche sui presunti tradimenti reciproci – insomma, roba scottante – nessuna smentita poderosa. Ilary se ne sta zitta zitta, Francesco la segue a ruota. Alla luce di tutto questo, tutti credono che il matrimonio stia scricchiolando davvero e non poco. C’è chi ha addirittura già fatto il funerale alla love story. Tra questi, e in modo al quanto sorprendente, c’è stata Simona Ventura che si è poi beccata una raffica di critiche.