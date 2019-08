Totti e Ilary, ultime news sitcom: ci saranno anche Ultimo e Valeria Marini

News sitcom Casa Totti: tra gli ospiti anche Ultimo e Valeria Marini

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla sitcom che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’addio dell’ex calciatore alla Roma, la coppia ha finalmente deciso di lavorare insieme in televisione. Un sogno per i tanti fan dello sportivo e della presentatrice. Come svelato da qualche giorno, le riprese di Casa Totti sono già iniziate nei giorni scorsi a Sabaudia, città balneare dove Francesco e la Blasi trascorrono ogni estate le vacanze insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Oltre a Teo Mammucari e Emma Marrone sembra che ci sarà spazio per altri due ospiti molto amati dal pubblico italiano: il cantante Ultimo e la soubrette Valeria Marini. Lo rivela in esclusiva il settimanale Novella 2000.

Le ultime novità sul progetto televisivo di Totti e Ilary

“Francesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia, Casa Totti. Amici, risate, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary, Silvia, celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione, sono questi gli ingredienti delle due “puntate zero” finora registrate. Primi due ospiti dello show saranno Teo Mammucari, collega della Blasi, ed Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary. Poi dovrebbero esserci Valeria Marini e Ultimo”, si legge sulla rivista diretta da Roberto Alessi.

Totti e Ilary Blasi: trattative con Mediaset e Amazon

La sitcom di Francesco Totti e Ilary Blasi, al contrario di quanto si pensava, potrebbe non andare in onda su Mediaset. Pare che Totti e Ilary stiano ricevendo numerose offerte da altri network, tra cui Amazon. In questi giorni, dunque, la coppia starebbe valutando il da farsi in modo da scegliere la strada giusta.