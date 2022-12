Totti e Ilary: l’opinione di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Fra gli ospiti di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone di questo pomeriggio, 1 dicembre, c’è stato spazio anche per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. I due coniugi si sono raccontati a cuore aperto alla conduttrice, rivelando tanti piccoli dettagli e curiosità sulla loro relazione, un rapporto molto solido che prosegue senza mai essersi realmente indebolito da ben 23 anni.

Tra un racconto e l’altro (come la “regola del pigiama”, cioè il divieto di rimanere in casa in abiti troppo informali) i due hanno anche avuto la possibilità di commentare quello che è a tutti gli effetti il caso dell’anno, ovvero la separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Serena Bortone si è di norma sempre tenuta distante dall’argomento (“Sono affari loro” ha commentato la conduttrice) eppure avere due personaggi come Caressa e Parodi in studio, in effetti, era un’occasione più unica che rara per parlare del tema. Si tratta dopo tutto di una coppia nota, insieme da oltre vent’anni, in cui da un lato c’è un maschio alfa esperto di calcio e dall’altro una donna dalla personalità televisiva forse che però di quello sport praticamente non ci capisce nulla. Tra l’altro, l’11 luglio scorso, mentre Parodi e Caressa festeggiavano il 23° anniversario di matrimonio, Totti e Ilary annunciavano a mezzo stampa la loro separazione.

Parlando dell’argomento, quindi, Fabio Caressa si è limitato a spiegare che dal suo punto di vista, in questo periodo storico, le coppie tendono a durare troppo poco.

Qui le prime dichiarazioni del telecronista sportivo a riguardo:

“Forse per un calciatore come Totti il vuoto che c’è stato dopo quel giorno lì secondo me ti mette di fronte a tante domande.”

Una volta introdotto l’argomento nella conversazione, è stato il turno per Benedetta Parodi di esprimere la sua opinione a riguardo:

“È sempre un dispiacere vedere una coppia che si è voluta bene per tanto tempo (e poi è anche un simbolo) che si separa. Un po’ di tristezza c’è. Poi io dico sempre che quando una coppia non funziona più piuttosto che tirarla avanti è meglio separarsi, anche per il bene dei figli. Certo farlo in maniera indolore è difficile.”

A questo punto, Caressa ha tenuto a specificare che su questo punto dissente dalla moglie. Per lui, infatti, bisognerebbe comunque provare a mantenere la solidità della coppia. Ecco cos’ha aggiunto in merito:

“No, io credo che è il momento in cui bisogna fare uno sforzo in più perché quando uno prende delle responsabilità nella vita e fa una scelta deve almeno provare a mantenere la responsabilità che ha preso. Invece vedo una certa tendenza a mollare troppo presto, invece invece la costruzione di una famiglia e una vita insieme è una cosa complessa che richiede tanto impegno. Se ci si impegna tantissimo per il lavoro ci si deve impegnare anche per la famiglia.”

C’è stato, in realtà, un motivo specifico per parlare di Totti. A “Er Pupone” Fabio Caressa ha dedicato un intero capitolo del suo nuovo libro, Grazie Signore che ci hai dato il calcio. Per il resto, la coppia Caressa-Parodi è apparsa più solida che mai. I due coniugi hanno confermato di non avere mai vissuto un momento davvero complicato. La loro chiave è la complicità e la mancanza di invidie o gelosie, lavorative e non.