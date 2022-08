Totti e Ilary, la figlia Chanel e quelle parole sulla separazione

By

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi…spunta la figlia Chanel! La ragazzina, che ha 16 anni, è molto attiva sui social network, in particolare su Tik Tok, e l’ultimo video non sembra lasciare dubbi. L’adolescente ha condiviso un post che sembra riferito alla situazione di questi mesi. Nonostante il clamore mediatico la piccola – fisicamente un mix perfetto dei suoi genitori – appare molto forte e combattiva.

Prima di una serata in discoteca sul litorale laziale Chanel Totti ha condiviso un video sul suo account Tik Tok con un commento che lascia spazio a pochi dubbi:

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”

Un chiaro riferimento ai gossip di queste settimane che hanno travolto la sua famiglia. Chanel conosce bene la sua situazione famigliare, i suoi genitori e non vuole farsi travolgere da critiche e malelingue. Un atteggiamento maturo per una ragazza della sua età.

In questo periodo Chanel è a Sabaudia con il padre Francesco Totti. Come mostra quotidianamente sui social, si divide tra le giornate al mare e le serate con le amiche. La giovane è molto legata ad entrambi i suoi genitori nonostante qualcuno abbia parlato di maretta con il Pupone.

Le ultime novità su Totti e Ilary

Totti e Ilary stanno trascorrendo la loro prima estate da separati dopo venti anni insieme. Francesco è a Sabaudia con i figli e alcuni amici mentre la Blasi è rientrata a Roma in seguito all’ultima trasferta nelle Marche, dove ha fatto visita alla nonna materna. Le pratiche della separazione sono al momento ferme.

Da giorni si parla di un flirt tra Ilary Blasi e il personal trainer milanese Cristiano Iovino ma mancano prove evidenti di questo legame. Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Totti, è invece in vacanza a San Felice Circeo, a pochi passi dal Capitano. Per amore la flower designer ha rinunciato alle consuete vacanza in Sardegna.

L’accordo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

A quanto pare Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo segreto: usciranno allo scoperto solo quando lo sportivo sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e molti sono pronti a giurare che tra i due ci sarà una vera e propria battaglia legale dato l’ingente patrimonio da spartire.