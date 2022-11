Totti e Ilary in tribunale, caos: l’arrivo evidenzia le differenze (Video)

Oggi è il grande giorno per i due ex coniugi, accolti da una folla di giornalisti davanti al tribunale nel pomeriggio

Totti e Ilary in tribunale oggi per il primo faccia a faccia dopo essersi lasciati. Si sono recati presso il tribunale civile di Roma oggi 11 novembre 2022 ma non per discutere della separazione, bensì per il parapiglia su borse, scarpe, gioielli, rolex e tutto ciò che i due si sarebbero nascosti a vicenda. Questa è la fine di una delle coppie più amate e ammirate del mondo dello spettacolo e del calcio: con un processo perché si sono fatti i dispetti. Senza dimenticare gli attacchi pubblici di Totti a Ilary, giudicati di basso livello dall’opinione pubblica, come le interviste rilasciate settimane fa.

Si è tentato di arrivare a una separazione consensuale e di stabilire una tregua senza la necessità di avere un processo, ma non è successo. Nelle scorse ore inoltre l’avvocato Bernardini De Pace ha reso noto di aver rinunciato a rappresentare Totti perché lui non ha accettato l’accordo (pare per Noemi) che il suo stesso legale aveva proposto. Un accordo che pare invece Ilary avesse accettato. Non era più possibile proseguire insieme, per questo oggi Totti si è presentato in tribunale con un altro avvocato.

C’è stata oggi l’udienza in cui entrambi hanno presenziato fisicamente. Non c’è ancora un accordo e per questo c’è bisogno dell’intervento di un giudice. Si sbloccherà presto la questione dei beni che si sono sottratti a vicenda? In attesa del processo sulla separazione, che dovrebbe cominciare nel 2023, oggi Totti e Ilary si sono rivisti in tribunale.

L’arrivo di Totti e Ilary in tribunale è stato filmato da Whoopsee, che ha pubblicato il video su Instagram. Il Pupone si è presentato insieme al suo legale Antonio Conte, mentre la Blasi era con i suoi avvocati Alessandro Simenone e Pimpilia Rossi. Innanzitutto c’è stato un grande caos davanti al tribunale, una folla di giornalisti e curiosi in attesa dei due protagonisti di una separazione inaspettatamente burrascosa.

Il video dell’arrivo di Ilary e Totti in tribunale ha evidenziato le differenze tra loro due, o almeno le scelte diverse che hanno fatto. La conduttrice Mediaset si è fermata con la macchina in viale Giulio Cesare e ha proseguito a piedi, mostrandosi quindi agli obiettivi. Totti è entrato nel cancello a bordo della sua auto con i vetri oscurati. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni.