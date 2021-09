Totti e Ilary in crisi? Lui compie 45 anni, il gesto della Blasi fa tremare i fan

Lunedì 27 settembre Francesco Totti ha compiuto 45 anni. Un compleanno che non è passato inosservato: l’ex calciatore ha prontamente ricevuto gli auguri dei suoi fan, degli ex colleghi e quelli della dirigenza della Roma. Sui social network, però, sono mancati quelli della moglie Ilary Blasi.

Come notato da più di qualcuno la conduttrice Mediaset, rispetto agli altri anni, non ha condiviso su Instagram alcun pensiero speciale per il marito. Silenzio assordante pure sull’account del Pupone, seguito da oltre quattro milioni di follower. Strani segnali che hanno messo subito in agitazione i fan della coppia, insieme dai primi anni Duemila.

“Sono in crisi? Come mai non postano nulla proprio oggi…”, hanno sottolineato diversi utenti tra Instagram e Twitter. Qualcun altro si è invece chiesto: “Non postano nulla da agosto, non si saranno lasciati?”. E poi ancora: “Che succede alla coppia più bella del mondo?”.

In realtà Ilary Blasi ha parlato di Francesco Totti proprio in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex Letterina di Passaparola ha assicurato che al marito è piaciuto molto il suo nuovo programma televisivo: Star in the star. Nello specifico Totti ha apprezzato parecchio il balletto iniziale della moglie sulle note di Toxic di Britney Spears.

Ilary Blasi e le polemiche per Star in the star

Secondo qualcuno proprio Star in the star potrebbe essere il motivo del silenzio stampa di Ilary Blasi. Quest’ultima ha preferito, almeno fino ad oggi, non replicare alle critiche sul suo nuovo impegno sul piccolo schermo. Il format acquistato in Germania è stato infatti prima accusato di essere la brutta copia di Tale e Quale Show di Carlo Conti e Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, poi ha dovuto fare i conti con la furia di Pier Silvio Berlusconi che ha espressamente richiesto di cambiare le maschere a tutti i personaggi, che sembravano poco credibili.

Insomma, una vera e propria bufera si è abbattuta su Ilary Blasi, che è stata presa di mira pure dal vecchio rivale Fabrizio Corona, che l’ha presa in giro per gli ascolti poco esaltanti della trasmissione. Star in the star, infatti, non è andato oltre l’11% di share. Ilary e Totti sono davvero in crisi o si tratta solo di voglia di discrezione e riservatezza per non alimentare ulteriori polemiche? Chi vivrà, vedrà…