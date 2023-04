“Er Pupone” dovrà ora pagare un’ingente cifra alla ex moglie. Ecco un recap degli ultimi sviluppi in tribunale

Cosa succede ora che Francesco Totti ha perso la prima causa in tribunale per quanto riguarda la separazione da Ilary Blasi? Alla luce degli ultimi aggiornamenti e delle numerose indiscrezioni nel merito della questione vale certamente la pena fare un po’ d’ordine, per cercare di capire cosa c’è effettivamente in ballo, e quali sono gli scenari futuri.

Le richieste iniziali di Totti a Ilary: una guerra fatta di cifre folli

Nelle ultime settimane, la battaglia legale post separazione è ufficialmente entrata nel vivo, con i rispettivi avvocati che si sono fatti valere in corte civile per riuscire a strappare agli avversari quante più “occasioni” possibili. Le indiscrezioni apparse sul Corriere della Sera giorni fa, a proposito, facevano riferimento a cifre realmente da capogiro, successivamente ridimensionate.

In un primo momento si è infatti detto che Francesco Totti (che avrebbe fatto richiesta di affidamento congiunto dei figli) sarebbe stato disposto a pagare 12.000 o al massimo 15.000 euro all’ex moglie per il mantenimento della prole, rispetto agli oltre 20.000 chiesti inizialmente da parte di lei.

Totti, inoltre, avrebbe accettato di pagare a Ilary Blasi le spese dei figli al 50%, mentre lei avrebbe voluto accollare all’ex tutti i costi per il loro mantenimento, comprese le eventuali spese scolastiche extra.

La prima sentenza: vittoria di Ilary su tutti i fronti

La presentatrice, come riportato da tutti i principali mezzi di comunicazione, ha vinto una prima battaglia, ma non la guerra (almeno per il momento). Grazie alla sentenza della corte civile Ilary Blasi si è infatti portata a casa la grande villa all’Eur dove ha vissuto negli ultimi anni, oltre alla custodia dei figli e un assegno mensile da 12.500 euro. Francesco Totti, in sostanza, si è ritrovato a pagare una cifra che dopo tutto aveva già preventivato.

Il fatto che la conduttrice abbia “vinto” la casa che per anni ha condiviso con l’ex, tuttavia, le sta al contempo regalando qualche piccola rogna.

Ilary si prende la casa all’Eur, ma c’è un piccolo inconveniente

Come riportato da Il Corriere della sera, sembrerebbe che la presentatrice si debba accollare da questo momento in poi anche tutte le spese esorbitanti legate alla gestione della casa che ha strappato in tribunale all’ex. Nello specifico, si parla di circa 30.000 euro per il solo mantenimento mensile della magione, che include 25 stanze, spa, campi da tennis e da calcetto e due piscine.

Altissimi anche i costi delle forniture, che ammonterebbero a circa 10.000 euro mensili soltanto per il gas. Ecco perché, come riporta anche Fanpage, la conduttrice avrebbe chiesto all’ex marito 24.000 euro mensili di mantenimento

Cosa succede adesso

Nelle prossime settimane sono previsti altri round che vedranno scontrarsi i membri dell’ex coppia in tribunale. Ci sono ancora molti temi caldi sui quali discutere, fra cui il possibile sfratto della famiglia Blasi dal centro sportivo Longarina, fondato da Totti. In attesa di scoprire cosa decideranno i giudici l’ex sportivo (che ha preso un immobile in affitto insieme a Noemi Bocchi) sarà costretto a rispettare un preciso calendario per poter incontrare la figlia Isobel, mentre potrà continuare a vedere Chanel e Cristian quando vorrà.

Per il resto, per Totti tutto procede a gonfie vele per quanto riguarda l’ambito sentimentale: la relazione con Noemi Bocchi sembra essere sempre più solida, a tal punto da avere persino ricevuto la “benedizione” della mamma di lui, la signora Fiorella, che è stata pizzicata dai paparazzi felice insieme alla nuova nuora.