Totti e Ilary, foto esclusive pubblicate da Signorini: come stanno le cose

Cosa sta succedendo davvero tra Ilary Blasi e Francesco Totti? I gossip, dopo la bomba lanciata la scorsa settimana dal portale Dagospia, impazzano. Non è semplice ricostruire i tasselli della vicenda: alcuni indizi portano a pensare che ci sia stata una crisi passeggera, così come capita in molte coppie longeve. Altri elementi invece sembrano suggerire che la crisi c’è ancora e i due protagonisti stanno solo cercando di salvare il salvabile. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia insieme, come se nulla fosse successo, immortalando Ilary mentre sorride ai fotografi. Rottura scongiurata?

Blasi e Totti, retroscena inediti sulla presunta crisi

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sull’orlo della fine? Questa è la domanda che i fan (e non) della coppia si chiedono da giorni. Purtroppo al momento è impossibile dirlo. Nei giorni scorsi è emerso di tutto, dai dettagli sulla presunta nuova fiamma del Campione del Mondo 2006, Noemi, fino a ipotesi di disaccordi nella gestione degli affari della famiglia. Il settimanale Chi ha riportato che la misteriosa Noemi avrebbe ricevuto addirittura minacce sui social e non solo. Quest’ultima si sarebbe rifugiata negli affetti sfuggendo alle voci velenose che si rincorrono in questi giorni sul suo conto.

In quanto agli affari milionari della famiglia Totti Chi ha raccontato un particolare. A quanto pare l’ex calciatore 45enne negli ultimi tempi si sarebbe allontanato economicamente dalla famiglia di lei, che fino a questo momento ha gestito le sue finanze, provando ad agire da solo. Effettivamente Totti di recente ha chiuso un accordo milionario diventando global ambassador di DigitalBits, una società che si occupa di criptovalute. Secondo il settimanale avrebbe inizialmente nascosto questa faccenda ai familiari e avrebbe scelto altre persone fidate per aiutarlo.

C’è dell’altro: Totti e la Blasi avevano in cantiere una serie televisiva sulla loro famiglia, sulla scia dei Ferragnez. Il progetto, al quale avrebbero dovuto partecipare nomi come Teo Mammucari e Emma Marrone, sarebbe naufragato definitivamente.

Blasi e Totti, le reazioni alla presunta rottura

L’ex Letterina e l’ex calciatore hanno disseminato segnali ambigui in questi giorni, rispondendo alle malelingue a modo loro dando spazio a molte interpretazioni. Totti ha risposto alle voci sulla presunta fine del suo matrimonio con delle stringate storie Instagram in cui ha negato bollando il tutto come “fake news”.

Lei, invece, ha risposto sempre su Instagram dapprima con una criptica linguaccia e poi con delle storie in cui ha mostrato di essere a cena fuori con la famiglia al completo. Poi, durante l’apparizione del marito a C’è Posta Per Te lo scorso 26 febbraio 2022, ha espresso supporto nei suoi confronti, cosa che nel passato è successa raramente e che quindi dà a pensare.