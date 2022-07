Totti e Ilary, è davvero finita. I retroscena: “Lui vive con un’altra da mesi”

Colpo di scena… o forse no: Francesco Totti e Ilary Blasi al capolinea. Il matrimonio è evaporato. Dunque, non erano inventate le voci di crisi, al contrario di quel che sostenne in diverse occasioni la timoniera dell’Isola dei Famosi. Sembra un déjà vu di qualche mese fa e, in effetti, lo è. Come ogni déjà vu, però, non tutto è perfettamente identico. Nel febbraio scorso era stato il gossip a parlare di nozze concluse, ora pare che sia la coppia. Dagospia ha annunciato che a breve arriverà un comunicato congiunto dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice (probabilmente questo articolo già sarà ‘vecchio’ quando verrà letto, visto che, salvo colpi di scena, la conferma è questione di minuti). Anche il Corriere della Sera dà la notizia per certa. The Pipol Gossip aggiunge invece retroscena e dettagli sul naufragio sentimentale.

La love story è “finita e non da oggi, ma da tempo”, si legge sul portale esperto di retroscena ‘rosa’. “Chi scrive conosce (da giornalista e da fan) i fatti di una vicenda dove non ci sono né vincitori, né vinti. Chi scrive ha visto il Capitano con la sua nuova compagna, a passeggio per Roma, e adora Ilary per la sua innata simpatia”, viene sempre messo nero su bianco da The Pipol Gossip che aggiunge che il crollo della relazione è avvenuto nel momento in cui Francesco ha perso il papà Enzo, per tutto lo ‘Sceriffo’.

E ancora: “Ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti”.

Ilary Blasi e le voci di tradimento con l’attore Luca Marinelli

The end, quindi. Una delle coppie più amate d’Italia ha scelto di troncare dopo 17 anni di matrimonio. Restano pesanti ombre sulla conclusine della love story. Nei mesi scorsi si è parlato di tradimenti da parte della Blasi la quale ha bollato il tutto come fake news. Come ricorda il CorSera, all’ex Letterina di Passaparola fu attribuita una relazione clandestina con l’attore Luca Marinelli. Moro e occhi glaciali, ha in bacheca ha un David di Donatello per la sua brillante interpretazione in “Lo chiamavano Jeeg Robot”, dove ha recitato la parte del ‘cattivo’ al fianco del ‘buono’ Claudio Santamaria.

Separazione di comune accordo e nell’interesse dei tre figli

Tradimenti o no, alla fine è arrivata la separazione che verrà portata avanti di comune accordo, nell’interesse dei figli Cristian, Chanel e Isabel. La fiaba non c’è più!