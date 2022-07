Totti e Ilary di nuovo insieme in tv a fine luglio: canale e orario

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme dopo la separazione. L’addio tra il Pupone e la conduttrice Mediaset sta facendo chiacchierare parecchio e così la tv italiana, alle prese con le solite repliche estive, ha deciso di stravolgere alcuni palinsesti e adeguarsi al caso mediatico del momento. Dopo il docu-film sulla vita del Capitano andato in onda su Rai Uno arriva uno speciale sulla relazione tra l’ex calciatore e l’ex Letterina di Passaparola.

Blob ha infatti deciso di dedicare una puntata a Ilary Blasi e Francesco Totti. Andrà in onda sabato 30 luglio su Rai 3, alle 20, e il titolo è Totti una sera a cena. Un racconto che ripercorrerà la storia dell’attaccante della Roma e dell’ex moglie, dai social agli spot pubblicitari. Il tutto in chiave ironica e sicuramente nostalgica.

Nel corso della puntata, curata da Alberto Piccinini, Blob fruga nei suoi archivi per raccontare la coppia in versione divertente e inedita, dai social agli spot pubblicitari. Ritrova il Totti “benzinaio” e il capotreno, il maglio e il vigile e immagina la sit-com tante volte annunciata ma mai realizzata per davvero. Con tanto di sigla, la celebre usata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in questo caso rimessa in musica da Ennio Morricone.

Domenica 24 luglio Rai Uno ha trasmesso il docu-film Mi chiamo Francesco Totti che ha vinto gli ascolti tv della serata. 1.840.000 telespettatori (14.29% di share) si sono appassionati alla pellicola, che ripercorre la storia professionale e privata dello sportivo, tra i calciatori italiani più amati.

La separazione tra Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio dopo venti anni insieme – diciassette di matrimonio – e tre figli. Ignote le reali cause della rottura anche se più fonti parlano di tradimenti e mancanze di rispetto. In particolare sta facendo parecchio scalpore il presunto legame del Pupone con Noemi Bocchi, 34enne flower designer, divorziata e madre di due bambini.

La relazione tra i due andrebbe avanti dall’estate 2021. Totti avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento emotivo con l’ormai ex moglie ma un investigatore privato, reclutato dalla stessa Ilary, avrebbe tolto ogni dubbio. Al momento le pratiche della separazione non sarebbero state ancora avviate per volere della Blasi, che avrebbe deciso di concedersi qualche tempo per riflettere.