Totti e Ilary, Corona parla di tradimenti a raffica: “La verità taciuta”

Fabrizio Corona dice la sua dopo l’uscita di Unica, il documentario di Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi ha fatto pesanti accuse sia a Francesco Totti che alla conduttrice. Secondo lui, ci sono stati fatti non raccontati e alcuni riportati male.

Corona ritiene che l’ex calciatore avrebbe amato dal primo istante Ilary. Al contrario, Fabrizio suppone che la Blasi si sia innamorata di suo marito con il tempo e che quindi lo abbia sposato con altre finalità.

“Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere“.

Nonostante ciò, l’ex re dei paparazzi sostiene che il Pupone avrebbe da sempre tradito sua moglie e che quindi Noemi rappresenterebbe solo l’ultimo episodio di tanti. Secondo Corona, la coppia è scoppiata nel momento in cui anche Ilary avrebbe messo le corna al calciatore. Lui sostiene, infatti, che il famoso caffè preso a Milano in realtà è stato qualcosa di “più grave“. Su Dillinger news, si parla addirittura di più tradimenti.

“La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo“

Fabrizio dunque ritiene che, nel momento in cui Totti ha scoperto il tutto, “avendo una concezione patriarcale della relazione“, non è riuscito più a fingere: “Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto 2021“.

In questo modo Corona sbugiarderebbe Totti. L’ex calciatore ha sempre detto di aver iniziato una nuova relazione dopo la fine del matrimonio. Ma nemmeno Ilary ha mai creduto a ciò.

L’ex re dei paparazzi fa poi un’accusa ancora più grave. Secondo lui la Blasi da tempo era a conoscenza di questa situazione, ma la conduttrice avrebbe preferito “rimanere a guardare“. Fabrizio infatti sostiene che Ilary abbia aspettato di “diventare indipendente e crescere professionalmente” per poi “vendicarsi e incominciare la sua battaglia mediatica“.

Su Dillinger news, nei prossimi giorni, verranno riportati nuovi scoop sull’ex coppia. Corona dice di sapere molti retroscena di questo matrimonio durato 20 anni e reputa che questo sia il momento giusto per raccontarli.

Le reazioni di Totti al documentario

Il 24 novembre è uscito su Netflix Unica, da quel momento il mondo del gossip non parla di altro. Nel documentario Ilary Blasi si vendica nei confronti dell’ex marito: ha deciso di raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio. Si parla della crisi, dei tradimenti, di Noemi Bocchi e di come la conduttrice avrebbe scoperto il tutto.

I rimproveri che lei fa a Francesco sono duri, ma sono anche una risposta all’intervista che lui fece al Corriere della sera tempo fa, dove l’accusò di avergli rubato i rolex. Per ora l’ex calciatore ha deciso di non rispondere. Sempre il quotidiano ha rivelato che il Pupone, a proposito del documentario, avrebbe detto: “Faccia e dica quello che vuole“.