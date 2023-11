Totti commenta Unica di Ilary Blasi: le parole apatiche di Francesco

Dall’uscita del documentario di Ilary Blasi, Francesco Totti è di poche parole. La conduttrice si è presa la sua vendetta attraverso questa intervista in cui descrive la fine del matrimonio e parla del tradimento da parte dell’ex marito.

In molti si sarebbero aspettati una reazione da parte dell’ex calciatore. Soprattutto alle accuse a lui rivolte, ma già all’uscita del trailer, secondo il Corriere della Sera, avrebbe detto in modo apatico e indifferente: “Faccia e dica quello che vuole“. Nel frattempo, come riportato dal giornale, chi lo conosce da vicino lo ha descritto come “rassegnato ma sereno, impermeabile alle accuse“.

Sempre queste persone hanno raccontato che, nonostante si parli di una crisi con Noemi, la coppia è solida e, anche professionalmente, è un bel periodo per il Pupone. Corrono inoltre voci sul fatto che ci sia rimasto molto male per non essere stato invitato da Ilary alla festa che ha organizzato per i 18 anni del figlio Cristian.

Da quando si sono lasciati, Ilary non aveva ancora raccontato come erano andate realmente le cose, secondo la sua versione. Non aveva mai risposto a quella famosa intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera, dove l’ex la accusò di avergli rubato i rolex. Nel documentario Ilary ripercorre tutti i momenti di crisi a partire da novembre 2021 fino alla separazione definitiva. L’ultima parte è dedicata alla questione degli “oggetti preziosi”. Proprio a causa di questi si vedranno in tribunale il prossimo 4 dicembre, mentre per il divorzio l’appuntamento sarà il 24 gennaio 2024.

Le accuse rivolte a Totti

In Unica, Ilary Blasi ha rivelato come ha scoperto del tradimento e di come spesso, anche davanti la realtà dei fatti, l’ex marito avrebbe negato di avere un’altra.

La conduttrice, tra le lacrime, ha raccontato che, mentre era a Milano per le ultime puntate dell’Isola dei Famosi, Francesco portava sua figlia Isabel a pranzo con amici e altri bambini. Tra questi c’erano Noemi con i suoi figli. Ma chi vive intorno all’ex calciatore lo difende. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, mentre Ilary “era libera di lavorare“, Totti era “a casa a fare il papà“.

Nella versione fornita dalla Blasi, l’ex marito viene raccontato come un bugiardo molto geloso. Il tutto sarebbe infatti partito da un caffè che Ilary avrebbe preso con la sua amica Alessia ed un ragazzo misterioso a Milano. Da lì poi è iniziata la crisi e poco dopo Francesco avrebbe incontrato Noemi. Tuttavia, sempre al Corriere della Sera, mesi fa, in un’intervista aveva dichiarato di aver iniziato la storia dopo la fine del matrimonio.