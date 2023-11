Ilary Blasi, ‘Unica’ fa tremare Totti: come ha reagito Francesco

I tradimenti, le bugie, i pedinamenti. Ilary Blasi ha raccontato questo e molto altro in Unica, docu-film targato Netflix disponibile da venerdì 24 novembre. L’effetto sorpresa è riuscito alla grande e la sincerità delle sue rivelazioni ha fatto il resto. Inevitabile chiedersi come possa aver reagito l’oggetto delle sue confessioni: l’ex marito Francesco Totti. Il Corriere dello Sport è riuscito a captare qualcosa.

L’ex numero dieci della Roma non esce affatto bene dalla ricostruzione della conduttrice. Ogni storia ha due versioni e, mai come nel caso di rapporti coniugali, la verità sta nel mezzo. Totti ha raccontato la propria nella famigerata intervista per il Corriere, concessa ad Aldo Cazzullo a settembre 2022. Ilary, che per più di un anno ha taciuto, ha avuto la sua occasione per replicare alle pesanti accuse dell’uomo con cui ha condiviso vent’anni di vita.

Unica, a ventiquattr’ore dal debutto, è già un caso. Tutti ne parlano e tanti rivalutano Ilary Blasi, dipinta sovente dall’opinione pubblica come una moglie fedifraga che ‘senza Totti non sarebbe diventata nessuno‘. Di fronte a quest’inversione di rotta, sembra che il Pupone abbia deciso di levare le tende. Francesco Totti è volato in Cina, fa sapere il Correre, per impegni legati al mondo del calcio. Neanche una parola, prevedibilmente, è sfuggita né da lui né alla sua famiglia. Tutti, insomma, ignorano l’elefante nella stanza.

Potrebbe trattarsi, chiaramente, di una coincidenza e di impegni presi con largo anticipo. Certo è che il tempismo è sospetto: andarsene dall’altra parte del mondo proprio quando che la tua ex moglie ti ha fatto a pezzi di fronte a tutta Italia, sembra tutt’altro che una casualità. Forse il Pupone teme che la sua Roma, la Città Eterna, possa voltargli le spalle?

Questo è un nodo che la Blasi affronta diffusamente nel docu-film. Se il suo ex marito ha agito indisturbato per mesi, frequentando Noemi Bocchi in gran segreto, è perché nessuno, nel mondo del gossip, avrebbe mai osato sbugiardarlo. A maggio del 2022, racconta Ilary in Unica, la sua amica Alessia è stata contattata da un paparazzo, in possesso di scatti decisamente ambigui. La showgirl ha deciso di incontrarlo e lui le ha mostrato una foto in cui Francesco Totti, a Montecarlo, è immerso in una Jacuzzi accanto ad una misteriosa donna bionda, ripresa di spalle.

Quando la 42enne ha chiesto spiegazioni al marito, l’ex calciatore ha dichiarato che quella donna era una turista, capitata lì per caso. Qualcosa tuttavia non tornava e Ilary ha maturato un sospetto: per quale motivo il paparazzo non l’ha fotografata in volto, aspettando che uscisse dalla vasca?

L’ho scoperto molto tempo dopo. Evidentemente, per Roma le voci stavano montando sempre più e Francesco aveva, in sostanza, una doppia vita. Roma sapeva, ma a me nessuno ha mai riferito qualcosa. Io mi metto anche nei panni delle persone: chi si sarebbe messo in mezzo ad una famiglia così grande e simbolica?

I nodi son venuti al pettine ad agosto del 2022, quando la separazione era stata bella che annunciata e la relazione fra Totti e la Bocchi era di pubblico dominio. La Blasi ha ricevuto la telefonata del direttore di un noto giornale, il quale l’ha informata di aver ricevuto, a maggio, le già citate foto di Francesco a Montecarlo. Con una differenza cruciale. Negli scatti arrivati sulla scrivania della redazione, il volto della flower designer di vedeva eccome.

Come prima cosa, però, il direttore ha confessato di aver informato Francesco Totti il quale, disperato, ha chiesto di non pubblicarle. Il giornale – ha concluso Ilary Blasi – forse per proteggere l’immagine di Francesco e della sua famiglia, ha accettato. Ora che la verità della showgirl è venuta a galla e le maschere sono cadute, la Capitale confermerà la sua cieca ed omertosa fedeltà nei confronti di Francesco Totti, oppure ‘l’ottavo re di Roma’ (come l’ha definito Roberto D’Agostino) è sul punto di essere detronizzato?