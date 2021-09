Totti e Ilary Blasi riappaiono in Francia: il matrimonio non vacilla

‘Su di noi nemmeno una nuvola’; anzi qualche nuvola c’è ed è quella che campeggia sopra i cieli francesi dove si trovano in questo momento Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia non scoppia affatto, a differenza di qualche voce infondata trapelata nei giorni scorsi. La conduttrice e l’ex capitano giallorosso si trovano a Disneyland: sorridono, giocano, si prendono in giro, immortalandosi in alcune Stories Instagram. Insomma, sono affiatati. E pazienza se Ilary, via social, due giorni fa, non ha fatto gli auguri al suo ‘Pupone’, come fatto negli anni scorsi. No, non era un gesto a testimonianza di una crisi coniugale. Semplicemente la Blasi sa come funzionano i social e le trappole intrinseche che racchiudono.

Ilary in questo momento è alle prese con il rumoroso flop di Star in the Star. Probabilmente, per evitare di ricevere critiche e commenti indesiderati sul web, ha preferito starsene lontana per un po’ da Instagram. Tutto qui. Da segnalare anche che non ha mai postato in maniera compulsiva come alcune sue colleghe. E gli auguri non recapitati in rete a Francesco il 27 settembre in occasione del suo 45esimo compleanno? Nessuna spia di crisi. Senza dubbio la Blasi ha festeggiato il marito in privato. Il caso ‘crisi’ non è mai esistito se non nella mente di qualche fan che ha lavorato un po’ troppo di fantasia.

Nella famiglia Totti-Blasi procede tutto a gonfie vele. Sul fronte professionale, invece, come sopra accennato, Ilary sta facendo i conti con un altro flop televisivo, dopo quello degli Eurogames e quello, in parte, de L’Isola dei Famosi. Star in the Star non decolla. Nelle prime due puntate si è inchiodato all’11% e all’11,5% di share. Nonostante ciò, Mediaset nelle scorse ore avrebbe deciso di non cancellare lo show, confermando la semifinale in data 7 ottobre e la finale in data 14 ottobre.

Intanto Ilary già guarda avanti. Di recente, intervistata da Chi Magazine, ha dichiarato che il suo futuro professionale potrebbe sganciarsi dalla conduzione in video. L’ex Letterina ha avanzato l’ipotesi di un suo impegno televisivo ‘dietro le quinte’.