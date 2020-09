Totti e Ilary Blasi, il topo semina il caos nella loro lussuosa villa (video)

Caccia al topo nella lussuosa villa in cui dimorano Ilary Blasi e Francesco Totti. Il loro cane è entrato infatti nella casa con in bocca un roditore che ha seminato scompiglio tra le stanze dell’abitazione, scodinzolando un po’ ovunque. La conduttrice Mediaset ha ripreso il tutto tra le risate. A ridere meno è stato l’ex capitano giallorosso, il più attivo nel provare a scovare il topolino sfuggente e inafferrabile. E alla fine? Niente, dell’animaletto nessuna traccia. Chissà se è sfuggito oppure sta ancora in casa Totti. Una cosa è sicura: Francesco se la cavava molto meglio sul rettangolo verde piuttosto che nella ‘caccia’. Il filmato pubblicato su Instagram da Ilary ha anche offerto ai più curiosi un involontario tour virtuale della stupenda villa romana in cui abita la famiglia d’Er Pupone.

Totti e Ilary: qualche risata con la caccia al topo dopo la rabbia per la vicenda relativa alla copertina di Gente

Recentemente Totti e Ilary sono stati al centro della cronaca rosa per via della copertina pubblicata da Gente in cui si vede la loro figlia Chanel di 13 anni in costume. Sui social, in merito a quella foto, sono piovuti anche commenti “bavosi” come li ha definiti Francesco in una recente intervista rilasciata a La Repubblica. Una situazione che ha mandato “fuori di testa” sia lui sia la moglie. L’ex calciatore romano ha inoltre dichiarato che la faccenda non si concluderà con un nulla di fatto, promettendo ricorso alle vie legali per quanto accaduto. Anche l’Ordine dei giornalisti si è esposto sull’episodio, prendendo una posizione sulla questione. La direttrice di Gente è stata segnalata al consiglio di disciplina affinché si verifichino eventuali violazioni alla Carta di Treviso.

Totti e Ilary, una coppia rodata e affiatata

Er Pupone e l’ex letterina di Passaparola sono una delle coppie vip più amate e affiatate del Bel Paese. Passano gli anni, ma l’intesa e la complicità non si spengono. E pensare che quando si sposarono furono in molti a essere scettici, dando il rapporto per spacciato fin dall’inizio. Evidentemente si sbagliavano.