Totti e Ilary Blasi, il gesto che piace proprio a tutti: parla Maurizio Costanzo

Francesco Totti e Ilary Blasi piacciono proprio a tutti: il gesto dell’ex calciatore

Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da quando sono diventati molto più attivi sui social network, inoltre, l’amore dei fan è aumentato: sono tutti pazzi delle cene a casa Totti e delle vacanze di famiglia. Non mancano le foto di coppia, in cui Ilary e Totti sono innamoratissimi e uniti come il primo giorno. Ma la notizia del momento riguarda proprio le loro vacanze e un episodio che è stato catturato da un paparazzo. Sull’ultimo numero di Nuovo Tv, infatti, un lettore ha portato l’episodio in questione agli occhi di Maurizio Costanzo, che ha speso delle bellissime parole sulla coppia. Totti è stato fotografato mentre era in fila al bar di un lido di Sabaudia, dove la famiglia del calciatore trascorre dei giorni di vacanza da anni.

Totti e Ilary, una coppia che convince: l’opinione di Maurizio Costanzo

Ilary e Francesco frequentano un lido come tanti altri. Sono in spiaggia tra famiglie come tante altre e il calciatore non sfrutta la sua popolarità per saltare la fila al bar. Un episodio che è stato apprezzato da molti. Il lettore in questione lo ha raccontato a Costanzo, evidenziando il fatto che non sia una cosa da tutti. Maurizio ha risposto così: “La semplicità di questa coppia è sicuramente uno dei motivi per cui è così amata dal pubblico italiano”. Poi ha espresso la sua opinione su Totti e Ilary: “Nonostante sia uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, Francesco è rimasto con i piedi ben piantati a terra. Lo stesso si può dire per la moglie Ilary, che in televisione ha avuto grande successo eppure non nega mai un sorriso o un autografo a nessuno”.

Ilary Blasi e Totti, parla Costanzo: “I più grandi, va detto, sono sempre più umili”

Dopo queste belle parole, Maurizio Costanzo ha chiosato così: “Non mi stupisce saperli in vacanza con i figli in un lido vicino a casa, né vedere Totti fare la fila. I più grandi, va detto, sono sempre più umili”. Ilary e Totti hanno festeggiato in modo speciale il loro ultimo anniversario, dimostrando che l’amore fra loro è sempre più forte. Per quanto riguarda le parole di Costanzo sulla coppia, invece, immaginiamo che in pochi, anzi pochissimi, potrebbero affermare il contrario.