Ilary Blasi e Totti anniversario, i due innamoratissimi: la foto che infiamma i social

Totti e Ilary Blasi anniversario, la coppia taglia un nuovo traguardo insieme: un matrimonio sempre più solido

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno insieme da tantissimi anni, sono una delle coppie del mondo dello spettacolo che regge ed è sempre più unita. Una delle poche rimaste del periodo in cui i calciatori facevano coppia fissa con le veline. Ci sono certamente anche i bellissimi coniugi Matri e di recente anche Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono aggiunti alla lista. Ma oggi i protagonisti sono loro, perché oggi è l’anniversario di matrimonio di Totti e Ilary Blasi! I due festeggiano quattordici anni d’amore e sono innamorati come il primo giorno. Come stanno festeggiando? Questo forse lo scopriremo nelle prossime ore, intanto è arrivata la dedica della conduttrice a suo marito su Instagram. Da qualche settimana infatti Ilary Blasi è diventata decisamente più social e posta foto su Instagram. Ci ha regalato anche qualche divertente stories di una cena in famiglia, ma oggi la foto con Totti sta infiammando il social network.

Ilary Blasi e Francesco Totti a Ibiza: la foto dell’anniversario di matrimonio che piace a tutti

Per festeggiare l’anniversario, infatti, Ilary ha postato una foto in cui lei e il Pupone si baciano al mare. Lui tiene in braccio lei, come nei migliori scatti più romantici. Il mare bellissimo e cristallino di Ibiza fa da sfondo a questa foto, a cui la Blasi ha aggiunto ben quattordici cuori rossi come didascalia. Un numero scelto non a caso, visto che è proprio il numero di anni di matrimonio. E sulla foto non poteva mancare un “I love you”, ovvero “Ti amo”. Totti ha commentato con un dolcissimo “Per sempre” e due cuori rossi. Inutile dire che in pochi minuti sono arrivati centinaia di commenti e tutti sono impazziti per questo post! Cuori, complimenti, auguri ed emoji con occhi a cuoricino: sono tutti pazzi per la coppia Totti-Blasi! “Siete meravigliosi. Roma vi ama”, ha scritto qualcuno.

Totti sorride accanto alla moglie Ilary Blasi, dopo aver lasciato l’altro suo eterno amore: la Roma

L’ex calciatore è volato a Ibiza per trascorrere una vacanza in famiglia e festeggiare l’anniversario di matrimonio, ma anche per staccare un po’ la spina dopo la difficile, e immaginiamo molto dolorosa, decisione che ha preso in ambito lavorativo. Totti si è dimesso da dirigente della Roma, infatti, ma ha promesso che tornerà se e quando ci sarà una nuova dirigenza. Una dirigenza pronta ad ascoltarlo e a prendere in considerazione le sue idee. Per quanto riguarda Ilary, invece, sappiamo che non sarà al timone del Gf Vip 4: faranno un programma insieme?