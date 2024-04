Totti e Ilary a Pasqua: mete diversissime con i nuovi partner

La coppia composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata una delle più discusse degli ultimi anni in seguito alla rottura tra i due. Da allora entrambi hanno trovato nuovi partner. L’ex campione della Roma è attualmente impegnato con Noemi Bocchi, mentre la showgirl ha iniziato una storia con Bastian Muller. E’ proprio con le due nuove rispettive fiamme che Francesco ed Ilary hanno trascorso le vacanze di Pasqua, scegliendo delle mete davvero molto diverse tra loro. Mentre lei ha preferito tornare alle origini e concedersi un po’ di relax in famiglia, lui ha optato per una meta esotica ed esclusiva. Scopriamo nello specifico dove si sono recati i due.

Ilary ha deciso di trascorrere le sue vacanze pasquali a Frontone, paesino delle Marche dove sono nati e cresciuti i suoi genitori. Già dopo la separazione con Totti, Blasi si era recata nella casa della nonna per cercare un po’ di serenità. Questa volta insieme a lei è andato anche il nuovo compagno Bastian Muller, con cui sembra essere più unita che mai. Insieme alla coppia c’erano anche Isabel, figlia di Ilary, la sorella Melory ed il cognato Ivan Peruch, marito di Silvia, la maggiore delle Blasi. Il gruppo ha trascorso una Pasqua all’insegna del buon cibo, concedendosi le specialità marchigiane come le salsicce e la carne alla brace.

Di seguito alcune foto pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Ilary Blasi:

Una meta totalmente diversa è stata prescelta invece dal suo ex Francesco Totti, storico capitano della Roma. Il calciatore è difatti volato alle Maldive in compagnia della sua nuova compagna Noemi Bocchi. Con loro le rispettive figlie, Chanel e Sofia Caucci, ed il fidanzato della prima, Cristian Babalus. Il gruppo si è divertito sfidandosi a padel, come condiviso sui social. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ai fan di Er Pupone. Chanel, difatti, non ha mai pubblicato foto che la ritraggono in compagnia di Bocchi, anche se di gruppo. Che sia una semplice casualità o qualcosa di volontario?