Totti e il ricordo sui Mondiali: il gesto è una dedica a Ilary Blasi

Francesco Totti ha fatto una dedica speciale a Ilary Blasi? Impossibile dimenticare per gli italiani il 9 luglio 2006. La data rappresenta il giorno in cui l’Italia ha vinto i Mondiali di calcio in Germania. Tra i protagonisti della Nazionale di Marcello Lippi c’era proprio il Pupone, che nelle scorse ore ha condiviso una foto che sta facendo parlare. Totti ha ricordato quel magico momento sulle Stories del suo account ufficiale di Instagram con la foto che lo ritrae nella sua esultanza col ciuccio. Il gesto rappresentava proprio una sua personale dedica a quella che all’epoca era sua moglie, Ilary.

Molti fan trovano che questa foto sia una esplicita dedica alla Blasi. Infatti, quel gesto era solito farlo dopo i gol e lui stesso aveva rivelato che si trattava di una dedica alla conduttrice. Per i fan più appassionati è stato impossibile non notare la foto condivisa in queste ore da Totti per ricordare la vittoria ai Mondiali di calcio del 2006 dell’Italia che l’ha visto tra i protagonisti.

In questo scatto che sta facendo parlare, appunto, l’ex calciatore giallorosso con indosso la maglia della Nazionale numero 10 porta il pollice alla bocca. In quegli anni, inizialmente, molti credevano che si trattasse di una dedica ai suoi figli. Invece, lui stesso nel 2017 con un post su Facebook, aveva chiarito questo dettaglio:

“Forse non tutti sanno che il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli”

Totti, che nei giorni scorsi è stato al centro dei gossip per via di vari like alle foto di Francesca Tocca, torna a far parlare di sé. Ecco cosa i fan si chiedono: tra le tante foto che poteva postare di quell’indimenticabile Mondiale perché ha scelto proprio quella dedicata a Ilary Blasi? Sarà stata una coincidenza oppure l’ex Capitano della Roma vuole lanciare un messaggio?

Francesco Totti potrebbe aver deciso di condividere questo scatto per confermare che tra lui e la sua ex moglie Ilary c’è attualmente un’atmosfera serena, anche perché è la mamma dei suoi figli. Non si direbbe dall’ultima decisione presa dal giudice in tribunale. La ormai nota vicenda legata ai Rolex si è conclusa con una decisione che ha scontentato soprattutto l’ex calciatore: i preziosi orologi rimarranno a disposizione di entrambi.