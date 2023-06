Totti e il dito malandrino: quei like alla nota ballerina di Amici…

Dito malandrino. Pare che Francesco Totti apprezzi in particolar modo il profilo Instagram di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi nonché compagna di Raimondo Todaro. Il ‘pare’ è d’obbligo, visto che i like del fu marito di Ilary Blasi, che oggi fa coppia con Noemi Bocchi, sono spariti. Qualcuno però ne ha tenuto traccia. Quel qualcuno è quella diavolaccia di Deianira Marzano, gossippara campana che ha provveduto a mettere in evidenza su Instagram la faccenda delle attenzioni del ‘Pupone’ riservate alla danzatrice.

In una Stories si nota il “mi piace” che l’ex capitano della Roma ha pigiato su uno scatto in costume della Tocca. “Totti è 4 giorni che mette like a tutte le sue foto”, ha aggiunto Deianira. Come si diceva di quei like ora non c’è più traccia. Ad apprezzare le foto della danzatrice c’è stato anche Raimondo Todaro, ma in questo caso tutto è nella norma. “Amori miei”, ha inoltre scritto qualche giorno fa il coreografo commentando uno scatto di Francesca e di sua figlia. La dolcezza di Raimondo mette a tacere una volta di più le voci che lo volevano in crisi con la compagna (qualcuno, infondatamente, ha mormorato di recente che la coppia stesse passando un periodo difficile).

Tornando a Totti, un like, come a dire una rondine non fa primavera. Certo è che piazzare “mi piace” per poi levarli non è proprio una mossa astuta. Chissà cosa ne pensa Noemi Bocchi di tutta la faccenda. E chissà cosa ne potrebbe pensare Ilary Blasi. Anzi, meglio non saperlo.

Francesca Tocca e Todaro, chi resta ad Amici di Maria De Filippi?

Di recente si è molto parlato anche del futuro professionale della coppia. La conferma nel corpo professionale di Amici di Francesca Tocca pare scontata. Non scontata invece quella di Todaro in qualità di professore nella scuola più famosa d’Italia (è da due anni che il coreografo lavora al programma di Canale Cinque). Rumors sussurrano che Maria De Filippi starebbe pensando di sostituire il ballerino. Se ne saprà qualcosa di più nelle prossime settimane. Anche Arisa sarebbe in bilico.